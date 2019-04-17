США вводят новые санкции против Кубы

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил о введении новых санкций в отношении Кубы.
США вводят новые санкции против Кубы
  • Reuters

В частности речь идёт о запрете поездок на Кубу граждан США, которые не имеют там родственников.

Также США вводят санкции в отношении пяти компаний, которые по мнению Вашингтона, связаны с кубинской разведкой.

Кроме того, США восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу в $1 тыс. на человека в квартал.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своём микроблоге Twitter назвал «имперским высокомерием» новые санкции.

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