США вводят новые санкции против Кубы
- Reuters
В частности речь идёт о запрете поездок на Кубу граждан США, которые не имеют там родственников.
Также США вводят санкции в отношении пяти компаний, которые по мнению Вашингтона, связаны с кубинской разведкой.
Кроме того, США восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу в $1 тыс. на человека в квартал.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своём микроблоге Twitter назвал «имперским высокомерием» новые санкции.