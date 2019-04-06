Лидер Кубы назвал «имперским высокомерием» новые санкции США по Венесуэле

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своём микроблоге Twitter назвал «имперским высокомерием» новые санкции Соединённых Штатов по Венесуэле.

«В эту пятницу США наложили санкции на суда и компании, занимающиеся поставками нефти между Кубой и Венесуэлой, что является законной деятельностью по коммерческим контрактам», — написал лидер Кубы.

Он заявил, что эти «меры являются актом экстерриториальности, вмешательства и имперского высокомерия».

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.