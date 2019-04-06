МИД Кубы назвал «экономическим пиратством» новые санкции США против Венесуэлы

Глава МИД Кубы Бруно Родригес считает «экономическим пиратством» новые санкции США в отношении Венесуэлы.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипломата.

Denuncio escalada de agresiones “monroístas” de #EEUU contra #NuestraAmérica y el uso de mentiras escandalosas contra #Cuba. Rechazo enérgicamente nuevas medidas de piratería económica adoptadas por Washington para dañar a #Venezuela y robar sus recursos. Fracasarán. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 6 avril 2019

«Я решительно отвергаю новые меры экономического пиратства, принятые Вашингтоном, чтобы нанести ущерб Венесуэле и украсть её ресурсы. Они проиграют», — подчеркнул Родригес.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.