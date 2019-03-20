Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.

«Эмбарго будет. И окажется катастрофическим ударом по венесуэльской экономике», — заявил эксперт.

По его словам, нефть составляет 98% экспорта Венесуэлы, а быстро перенаправить в Китай те поставки, которые рассчитаны на Соединённые Штаты, не получится.

«Кроме того, американцы прекратили поставлять венесуэльцам лёгкую нефть, которой те разбавляют свою, тяжёлую», — отметил Розенталь.

Как считает эксперт, ущерб американская экономика понесёт, но не очень значительный.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что российская компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.