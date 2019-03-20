Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы
- Reuters
«Эмбарго будет. И окажется катастрофическим ударом по венесуэльской экономике», — заявил эксперт.
По его словам, нефть составляет 98% экспорта Венесуэлы, а быстро перенаправить в Китай те поставки, которые рассчитаны на Соединённые Штаты, не получится.
«Кроме того, американцы прекратили поставлять венесуэльцам лёгкую нефть, которой те разбавляют свою, тяжёлую», — отметил Розенталь.
Как считает эксперт, ущерб американская экономика понесёт, но не очень значительный.
Ранее американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что российская компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.