Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Министерство финансов США заявило о введении санкций против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... Отдельно OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)», — указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Куба виновата в венесуэльском кризисе.

«Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», — приводятся в релизе его слова.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.