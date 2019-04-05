Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... Отдельно OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)», — указывается в заявлении.
Как отмечается в сообщении, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Куба виновата в венесуэльском кризисе.
«Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», — приводятся в релизе его слова.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.