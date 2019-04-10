«Блицкриг против Мадуро провалился»: как выход Венесуэлы из ОАГ может повлиять на ситуацию в республике

Венесуэла покинет Организацию американских государств (ОАГ), заявили в МИД Боливарианской Республики. Страна не может быть членом института, который стоит «на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. По мнению экспертов, выход Венесуэлы из ОАГ оправдан, так как организация находится под сильнейшим давлением Вашингтона и используется для продвижения американских интересов в вопросе венесуэльского кризиса. Как отмечают аналитики, республика ничего не потеряет от своего решения, в то время как без Венесуэлы значимость ОАГ заметно снизится.

Венесуэла намерена выйти из Организации американских государств (ОАГ), сообщили 9 апреля в Министерстве иностранных дел страны.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует своё решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур», — отмечается в заявлении венесуэльского МИД.

В ведомстве также заявили, что южноамериканская страна не может быть членом организации, «стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США».

Кроме того, в венесуэльском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что недавнее признание Густаво Тарре Брисеньо, которого назначил самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, представителем Боливарианской Республики при ОАГ — «грубое манипулирование, шантаж и давление на государства — членов организации» со стороны США. Вашингтон таким образом хочет реализовать свои цели, отмечают в ведомстве.

Также по теме «Резкий политический ход»: как реструктуризация правительства может повлиять на ситуацию в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к правительству провести реструктуризацию работы кабмина. Инициатива главы...

С подобной позицией выступили и во внешнеполитическом ведомстве Кубы. Признание Организацией американских государств лидера оппозиции Брисеньо представителем Венесуэлы при ОАГ — недопустимое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, осуществлённое «по указке из США». Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

«Смена представителя государства-члена без его просьбы и с учётом озвученного ранее намерения выйти из организации является иррациональным нарушением процедур в дискредитированной ОАГ, которое было осуществлено по указке из США. Это недопустимое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — цитирует дипломата ТАСС.

В то же время в МИД Колумбии назвали признание сторонника Гуаидо представителем ОАГ «фундаментальным шагом на пути создания условий для демократии и свободы» в Боливарианской Республике.

«Выход из ОАГ оправдан»

Организация американских государств находится под сильнейшим давлением Вашингтона, который использует этот институт для продвижения своих интересов, в том числе и в венесуэльском вопросе, считает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

«ОАГ — инструмент в руках Госдепа США, который проводит определённую политику в отношении тех стран, которые ему не нравятся, а именно Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Вашингтон стремится посредством организации создать этим странам такую репутацию, чтобы в их отношении можно было бы применять любые меры — вплоть до военной интервенции», — заявил Чичин в разговоре с RT.

Штаб-квартира Организации американских государствn в Вашингтоне

AFP

© Karen Bleier

По его словам, если бы США начали военную операцию в Венесуэле, то в ОАГ любыми способами пытались бы оправдать такой шаг и настаивали бы на его законности. Венесуэла вынужденно выходит из организации, так как США настроили подавляющее большинство её стран-участниц против республики, буквально «выкрутив этим государствам руки», считает эксперт.

«Выход Боливарианской Республики из ОАГ оправдан. Для Венесуэлы было бы хуже, если бы Вашингтон добился исключения южноамериканской страны из Организации американских государств, что могло бы стать дополнительным основанием для США готовить военную интервенцию или локальные военные операции против республики», — подчеркнул Чичин.

Также по теме «Политическая конкуренция»: как США пытаются препятствовать военному сотрудничеству России и Венесуэлы МИД РФ категорически отверг обвинения Вашингтона в адрес России о вмешательстве в дела Венесуэлы. Ранее палата представителей...

Он также добавил, что цель Вашингтона — изолировать Венесуэлу, сжимая враждебное кольцо вокруг республики, которая сейчас находится буквально «в клещах» между Колумбией и Бразилией, проводящих безоговорочно проамериканскую линию.

По мнению политолога Владимира Брутера, от выхода из Организации американских государств Венесуэла ничего не потеряет, в то время как на деятельность ОАГ это повлияет негативно.

«Вряд ли ОАГ можно рассматривать как организацию, которая могла бы помочь Венесуэле в борьбе с давлением США. После того, как Венесуэла выйдет из ОАГ, организация станет менее значимой, так как не сможет говорить от имени всего континента — это сильно обесценивает её роль. Перспектив у ОАГ без Венесуэлы гораздо меньше, чем с республикой», — сообщил эксперт в беседе с RT.

«Арсенал Вашингтона практически иссяк»

Признание сторонника Гуаидо представителем в ОАГ открывает новые пути давления на Мадуро, написал на своей странице в Twitter лидер венесуэльской оппозиции. По его словам, эта мера позволит задействовать больше механизмов давления на действующего президента страны.

«Мы добились прекращения узурпации в ОАГ и продолжим делать это в самой Венесуэле. Теперь мы можем активировать большее число механизмов давления на диктатуру для достижения нашей свободы», — приводит слова политика ТАСС.

Однако, по мнению аналитиков, оппозиция в Венесуэле сейчас слаба и не сможет воспользоваться ситуацией c выходом республики из Организации американских государств и ещё больше расшатать ситуацию в стране. Всё, что могут оппозиционеры, — выступать с заявлениями на эту тему, чтобы лишний раз напомнить о себе.

Не сможет воспользоваться ситуацией выхода Венесуэлы из ОАГ и Гуаидо, считает Чичин, а его заявления на эту тему — лишний повод поговорить и в очередной раз напомнить о себе, так как на его митинги уже никто не ходит.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Венесуэльцы уже называют Гуаидо в соцсетях «лидером-бла-бла» и не ходят на протестные акции, которые он организует — у него не может появиться никаких механизмов по давлению на Мадуро, о которых он говорит. Гуаидо просто в очередной раз сыплет пустыми заявлениями — он объехал всю страну, пытался создать «комитеты помощи свободе», добиться большей поддержки у народа, но всё это ни к чему не привело», — отметил Чичин.

Эксперт также добавил, что проект Соединённых Штатов по захвату власти в республике руками Гуаидо провалился — Мадуро удалось выровнять ситуацию. На взгляд Чичина, США вскоре могут списать со счетов самопровозглашённого лидера, так как самозванец не состоялся в той роли, которую ему предписали в Вашингтоне.

«Теперь США стремятся раскачать ситуацию в таком ключе, чтобы создать предлог для силовой операции. Вашингтон, признав Гуаидо, вынужден признавать и его сторонников, что является очередной профанацией. На деле же назначенный самопровозглашённым лидером представитель Венесуэлы при ОАГ не имеет никаких рычагов и полномочий — это лишь очередная декоративная фигура в руках Вашингтона», — заявил эксперт.

Вашингтон будет делать вид, что в Организации американских государств есть законный представитель Венесуэлы и через него республике будут пытаться «помочь», таким образом Белый дом стремится дать понять мировому сообществу, что Боливарианская Республика остаётся членом ОАГ, считает Чичин.

«Манипуляции США в рамках ОАГ не будут иметь какого-то ощутимого воздействия на Мадуро, никакой угрозы подобного рода «назначения» не несут. Эти бесполезные и беспомощные меры американской стороны говорят о том, что арсенал Вашингтона по давлению на действующего президента Венесуэлы практически иссяк», — подчеркнул эксперт.

Подобное мнение разделает и Владимир Брутер.

«Блицкриг и свержение Мадуро провалились — США вынуждены повышать ставки. Но у Мадуро есть шанс удержаться на своём посту. Сейчас Соединённые Штаты, Бразилия, Колумбия вынуждены признать тот факт, что у них нет перспектив сменить власть в Венесуэле», — сказал эксперт.

«Новая волна провокаций»

По мнению аналитиков, Организация американских государств по инструкции США превращает Венесуэлу в страну-изгоя, в то время как генеральный секретарь ОАГ уже долгое время подвергает жёстким нападкам официальный Каракас без видимых на то причин.

В феврале генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что уход действующего президента Венесуэлы со своего поста — это лучшая гуманитарная помощь южноамериканской стране.

«Гуманитарная помощь, в которой больше всего нуждается Венесуэла, — это смена режима, уход узурпировавшей власть диктатуры», — приводит слова Альмагро мексиканская газета El Informador.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро

Reuters

© Carlos Jasso

Ранее, в январе, в ОАГ заявили, что отказываются признавать новый президентский срок Мадуро в республике.

«Постоянный совет ОАГ... «не признаёт легитимность нового срока Николаса Мадуро» с 10 января 2019 года», — отмечается на странице организации в Twitter.

По мнению Александра Чичина, на протяжении последних трёх лет официальный Каракас подвергается серьёзному давлению со стороны Альмагро, однако у генсека нет серьёзных оснований, чтобы выступать с обвинениями в адрес действующей власти республики. Твёрдая позиция Мадуро по выходу из Организации американских государств может укрепить его положение в стране и положительно сказаться на духе венесуэльцев, считает эксперт.

«Венесуэла вполне способна пережить кризис вопреки тому, что она выходит из Организации американских государств. Республика ничего не потеряет от выхода из ОАГ, наоборот, в этой ситуации страна почувствовала себя достаточно сильной, способной сделать ставку только на себя в ситуации с кризисом — венесуэльцы объединились, армия продолжает поддерживать действующего президента», — отметил Чичин.

По его словам, чем больше США давит на Венесуэлу, тем быстрее жители республики осознают, кто руководит действиями Гуаидо, с чем связаны блэкауты, взрыв нефтепровода и кибератаки.

«Вашингтон развязал против южноамериканской страны гибридную войну, и венесуэльцы это осознают. Мадуро в такой ситуации поддерживают всё больше сторонников, в отличие от самопровозглашённого лидера. От стараний США ещё больше расшатать ситуацию в Венесуэле силы действующего президента только увеличиваются, его режим не слабеет, наоборот, страна превращается в укреплённую крепость», — подчеркнул Чичин.

Он также добавил, что Мадуро уже справился с той фазой кризиса, когда США делали ставку на Гуаидо, однако Вашингтон, скорее всего, на этом не остановится.

«Теперь может появиться новая волна провокаций — Вашингтон, возможно, создаст очаг напряжённости на пограничных с Венесуэлой территориях, не исключён также ракетный удар США по военной базе республики — сейчас для этого Белому дому нужен лишь предлог», — заключил эксперт.