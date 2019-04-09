Венесуэла покинет Организацию американских государств

В венесуэльском МИД сообщили, что Венесуэла 27 апреля намерена покинуть Организацию американских государств (ОАГ).

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует своё решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур», — говорится в заявлении венесуэльского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что «Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США».

В январе ОАГ заявила об отказе признавать новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле.

Позднее генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что уход Мадуро с поста президента Венесуэлы является лучшей гумпомощью Боливарианской Республике.