ОАГ отказалась признавать новый президентский срок Мадуро в Венесуэле

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Организация американских государств (ОАГ) заявила об отказе признавать новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле.
ОАГ отказалась признавать новый президентский срок Мадуро в Венесуэле
  • Reuters

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Постоянный совет ОАГ при 19 голосах за, шести против, восьми воздержавшихся и при одном отсутствовавшем согласовал, что «не признаёт легитимности нового срока Николаса Мадуро» с 10 января 2019 года», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

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