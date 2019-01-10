ОАГ отказалась признавать новый президентский срок Мадуро в Венесуэле

Организация американских государств (ОАГ) заявила об отказе признавать новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Постоянный совет ОАГ при 19 голосах за, шести против, восьми воздержавшихся и при одном отсутствовавшем согласовал, что «не признаёт легитимности нового срока Николаса Мадуро» с 10 января 2019 года», — указывается в заявлении.

With 19 votes in favor, 6 against, 8 abstentions and 1 absent, Permanent Council of the #OAS agrees “to not recognize the legitimacy of @NicolasMaduro’s new term” as of January 10, 2019 #OEAconVzla#Venezuelapic.twitter.com/TvngkdiaIC — OAS (@OAS_official) 10 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.