Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой
- Марио Абдо Бенитес
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что весь дипломатический персонал Парагвая будет отозван.
Телекомпания добавляет, что Марио Абдо Бенитес также направил послание солидарности народу Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты не признают президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро и продолжат наращивать давление на Каракас.