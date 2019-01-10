Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает отношения с Венесуэлой, а также закрывает там своё посольство.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что весь дипломатический персонал Парагвая будет отозван.

Телекомпания добавляет, что Марио Абдо Бенитес также направил послание солидарности народу Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты не признают президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро и продолжат наращивать давление на Каракас.