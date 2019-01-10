Болтон заявил, что США не признают президентство Мадуро
- Reuters
«США не признают незаконную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы будем продолжать усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическое Национальное собрание и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», — написал он в Twitter.
Ранее в МИД России предостерегли «горячие головы» в США от военного сценария в Венесуэле.
В МИД Венесуэлы заявили, что США пытались организовать государственный переворот в стране.
Как отметили венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.