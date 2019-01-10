Болтон заявил, что США не признают президентство Мадуро

Соединённые Штаты не признают президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро и продолжат наращивать давление на Каракас. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США не признают незаконную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы будем продолжать усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическое Национальное собрание и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД России предостерегли «горячие головы» в США от военного сценария в Венесуэле.

В МИД Венесуэлы заявили, что США пытались организовать государственный переворот в стране.

Как отметили венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.