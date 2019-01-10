Болтон заявил, что США не признают президентство Мадуро

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Соединённые Штаты не признают президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро и продолжат наращивать давление на Каракас. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон заявил, что США не признают президентство Мадуро
  • Reuters

«США не признают незаконную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы будем продолжать усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическое Национальное собрание и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД России предостерегли «горячие головы» в США от военного сценария в Венесуэле.

В МИД Венесуэлы заявили, что США пытались организовать государственный переворот в стране. 

Как отметили венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.

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