Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела

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МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.
Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела
  • Reuters

Заявление МИД Венесуэлы было сделано в связи с визитом американского госсекретаря Майка Помпео в Бразилию.

«Правительство Венесуэлы решительно отвергает интервенционистское поведение госсекретаря США Майка Помпео, который в рамках своей хаотичной деятельности прибыл в Латинскую Америку, чтобы дать прямые указания подчиняющимся Вашингтону правительствам, с тем чтобы усилить их агрессию в адрес венесуэльского народа в навязчивом желании добиться насильственной смены режима», — говорится в сообщении.

В нём отмечается, что «администрация Трампа вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, используя давление и шантаж в отношении стран региона».

Ранее президент Боливии Эво Моралес обвинил Соединённые Штаты в попытках помешать выборам в стране, используя «ложь и дискредитацию».

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