Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела
- Reuters
Заявление МИД Венесуэлы было сделано в связи с визитом американского госсекретаря Майка Помпео в Бразилию.
«Правительство Венесуэлы решительно отвергает интервенционистское поведение госсекретаря США Майка Помпео, который в рамках своей хаотичной деятельности прибыл в Латинскую Америку, чтобы дать прямые указания подчиняющимся Вашингтону правительствам, с тем чтобы усилить их агрессию в адрес венесуэльского народа в навязчивом желании добиться насильственной смены режима», — говорится в сообщении.
В нём отмечается, что «администрация Трампа вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, используя давление и шантаж в отношении стран региона».
Ранее президент Боливии Эво Моралес обвинил Соединённые Штаты в попытках помешать выборам в стране, используя «ложь и дискредитацию».