МИД России предостерёг США от военного сценария в Венесуэле
- Reuters
Он выразил обеспокоенность «попытками США консолидировать античавесовский фронт из числа государств Латинской Америки», передаёт ТАСС.
«Это тревожная тенденция. Несмотря на жёсткое противоборство, даже наиболее критически настроенные к Каракасу правительства в Латинской Америке исключают для себя военную интервенцию в дела Венесуэлы в качестве опции», — указал он.
Дипломат подчеркнул, что попытка обращения к военной силе «была бы катастрофическим развитием».
«Мы предостерегаем от подобного рода «соблазнов» горячие головы в Вашингтоне», — отметил Рябков.
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что США якобы пытались организовать государственный переворот в стране.
Как заявляли венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.