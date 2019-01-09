МИД России предостерёг США от военного сценария в Венесуэле

Россия предостерегает «горячие головы» в США от военного сценария в Венесуэле, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он выразил обеспокоенность «попытками США консолидировать античавесовский фронт из числа государств Латинской Америки», передаёт ТАСС.

«Это тревожная тенденция. Несмотря на жёсткое противоборство, даже наиболее критически настроенные к Каракасу правительства в Латинской Америке исключают для себя военную интервенцию в дела Венесуэлы в качестве опции», — указал он.

Дипломат подчеркнул, что попытка обращения к военной силе «была бы катастрофическим развитием».

«Мы предостерегаем от подобного рода «соблазнов» горячие головы в Вашингтоне», — отметил Рябков.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что США якобы пытались организовать государственный переворот в стране.

Как заявляли венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.