МИД России предостерёг США от военного сценария в Венесуэле

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Россия предостерегает «горячие головы» в США от военного сценария в Венесуэле, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД России предостерёг США от военного сценария в Венесуэле
  • Reuters

Он выразил обеспокоенность «попытками США консолидировать античавесовский фронт из числа государств Латинской Америки», передаёт ТАСС.

«Это тревожная тенденция. Несмотря на жёсткое противоборство, даже наиболее критически настроенные к Каракасу правительства в Латинской Америке исключают для себя военную интервенцию в дела Венесуэлы в качестве опции», — указал он.

Дипломат подчеркнул, что попытка обращения к военной силе «была бы катастрофическим развитием».

«Мы предостерегаем от подобного рода «соблазнов» горячие головы в Вашингтоне», — отметил Рябков.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что США якобы пытались организовать государственный переворот в стране. 

Как заявляли венесуэльские власти, американская сторона вмешивается во внутренние дела, используя давление и шантаж против других государств региона.

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