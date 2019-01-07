МИД Венесуэлы заявил о попытке США устроить госпереворот в стране

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Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что правительство США якобы пыталось организовать государственный переворот в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Правительство Венесуэлы сообщает международному сообществу ещё об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро...», — приводит сообщение ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что США пытались устроить госпереворот «путём непризнания легитимных и демократических институтов» Венесуэлы.

В Венесуэле также заявили, что американская сторона даёт указания «подчиняющимся ему правительствам региона для расширения блокады» против венесуэльского народа.

Ранее Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела.

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