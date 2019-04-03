«Его время закончилось»: как могут развиваться события в Венесуэле в случае ареста Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы будет действовать «силовыми методами», если власти страны арестуют Гуаидо. Об этом заявил самопровозглашённый лидер Боливарианской Республики. Также он пригрозил официальному Каракасу «последствиями» в случае противодействия протестующим. По мнению экспертов, своим заявлением Гуаидо намекает на возможное вмешательство США с целью разжигания гражданской войны. Однако, как полагают аналитики, Гуаидо так и не смог объединить оппозицию и привлечь на свою сторону большинство населения и армию, а потому Мадуро способен стабилизировать ситуацию.

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду, 3 апреля, заявил, что в случае его ареста правоохранительными органами сторонники оппозиции применят силу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если режим осмелится похитить меня и совершить государственный переворот, мы будем действовать с применением силовых методов», — цитирует политика ТАСС.

Также Гуаидо добавил, что оппозиционеры располагают определёнными инструкциями на случай его ареста. Кроме того, он призвал венесуэльских военных оказать поддержку протестующим и сообщил о возможных «последствиях», если в отношении его сторонников будут предприниматься какие-либо действия.

«Вооружённые силы, у вас уже есть решение, которое необходимо принять. Позволять такое — значит выступать против ценностей республики. Не защищайте режим, который не станет ни защищать вас, ни облегчать страдания ваших семей», — написал оппозиционный лидер в Twitter.

В тот же день в Национальном учредительном собрании Венесуэлы разрешили продолжить уголовное расследование против Гуаидо. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP. Ранее власти республики запретили самопровозглашённому лидеру занимать госпосты на протяжении 15 лет.

Однако Гуаидо заявил, что всё это не помешает ему в борьбе против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Сценарий запугивания»

Говоря о «последствиях» применения силы в отношении оппозиции, Гуаидо подразумевает вторжение Соединённых Штатов в Боливарианскую Республику, считает директор Института Латинской Америки РАН Владимир Травкин.

«Гуаидо намекает на решительное и грубое вмешательство со стороны Соединённых Штатов, сам он никакими серьёзными силами не располагает.Вашингтон будет использовать происходящие события в своих интересах, чтобы вернуть деньги от нефтяного экспорта, которые США потеряли в результате реформ Чавеса и Мадуро», — отметил Травкин в разговоре с RT.

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По мнению профессора Академии военных наук Сергея Судакова, если осуществление плана Вашингтона по демонтажу режима Мадуро затянется, то США будут инициировать столкновения и провокации в Венесуэле.

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«Если сценарий запугивания не сработает, то США перейдут к силовым методам. Вашингтон будет действовать руками Гуаидо, который станет заявлять о покушении и призывать к противостоянию с оружием в руках. Оппозиционный лидер выступит катализатором военного насилия. Всё это может привести к началу гражданской войны, которая, вероятно, будет длиться долго. США развяжут кровавую бойню, в которую будет втянуто большое количество стран», — подчеркнул Судаков.

На его взгляд, как только венесуэльцы начнут воевать между собой, в игру тут же вступят Колумбия и Бразилия, которые полностью перейдут на сторону США, захотев поучаствовать в захвате территорий Венесуэлы и заработать на конфликте.

Кроме того, в случае гражданской войны США смогут ввести в республику свой воинский контингент, который займётся вопросами «примирения», считает эксперт. По его мнению, Вашингтон может сделать это без мандата ООН.

«20—40 тысяч американских военных хватит для того, чтобы захватить все нефтяные районы Венесуэлы и оккупировать территорию республики. США необходимо это, чтобы потом выгодно играть на рынке нефти», — подчеркнул Судаков.

«Нет единой оппозиции»

3 апреля Гуаидо в очередной раз призвал сторонников оппозиции принять участие в «стратегической и организованной акции протеста» по всей Венесуэле, запланированной на 6 апреля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, самопровозглашённый лидер выступил с призывом к народу республики отвечать протестными акциями каждый раз, когда в стране будет отключаться электроэнергия, а также выйти на манифестацию в рамках операции «Свобода» по захвату власти.

Ранее, 25 марта, самопровозглашённый лидер заявлял, что эта операция будет включать также создание специальных «комитетов помощи свободе», задача которых — пропагандировать идеи оппозиции по всей республике.

По словам Гуаидо, операция по свержению действующего президента должна завершиться крупными протестами в Каракасе.

Оппозиция готова поддержать призывы Гуаидо, пойти на жёсткий сценарий и пролить кровь своих граждан, считает Сергей Судаков.

«Гуаидо не пришёл быстро к власти, ему не присягнула армия. Оппозиционер считает, что США отомстят за него, когда он захватит власть, — будут преследовать по закону всех, кто противостоит ему сейчас. По мнению самопровозглашённого лидера, любые нападки на него — это акты терроризма и военные преступления», — отметил Судаков.

Однако Владимир Травкин считает, что оппозиционеры вряд ли будут действовать с применением силы, если Гуаидо окажется в тюрьме.

«В Венесуэле нет единой оппозиции. Радикальные сторонники Гуаидо будут предпринимать действия для дестабилизации ситуации, но массовых движений не будет», — отметил аналитик.

По его мнению, Гуаидо «не способен возглавить страну», у него нет необходимых ресурсов и поддержки.

«Его время закончилось: привлечь большинство населения на свою сторону ему не удалось», — считает эксперт.

Ситуация под контролем

Действующему президенту пока удаётся держать под контролем ситуацию в Венесуэле, считает Владимир Травкин.

«Сторонники, армия и силовые структуры поддерживают Мадуро — это поражение для Гуаидо», — отметил эксперт.

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Армия не идёт на те условия, которые предлагает самопровозглашённый лидер, военнослужащие всеми способами пытаются избежать кровопролития, считает Сергей Судаков.

«Военные поддерживают Мадуро, так как прекрасно понимают, что уничтожение действующего президента приведёт к тому, что поднимутся его сторонники», — констатировал эксперт.

Также Судаков не исключил того, что Вашингтон предпримет попытки «подкупить» армию Мадуро, чтобы она перешла на сторону оппозиции. Однако в случае силового протеста оппозиции венесуэльский лидер способен стабилизировать ситуацию, полагает Судаков.