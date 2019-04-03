Учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить расследование против Гуаидо
Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение уголовного расследования в отношении спикера Национального собрания Хуана Гуаидо.
Об этом сообщает AFP.
Ранее власти Венесуэлы запретили Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.
Эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.
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