Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

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Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
  • Reuters

По словам Гуаидо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать подобные решения, передаёт ТАСС.

«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролёра», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы запретили Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.

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