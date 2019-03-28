Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
- Reuters
По словам Гуаидо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать подобные решения, передаёт ТАСС.
«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролёра», — сказал он.
Ранее власти Венесуэлы запретили Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.