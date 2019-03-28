Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

По словам Гуаидо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать подобные решения, передаёт ТАСС.

«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролёра», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы запретили Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.