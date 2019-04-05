В Венесуэле взорвался нефтепровод
«Мы информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал Малаве.
#EnDesarrollo— Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF
В конце января СМИ сообщали о взрыве в венесуэльском порту Ла-Гуайра.