В Венесуэле взорвался нефтепровод

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Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве на своей странице в Twitter сообщил, что в венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод.

«Мы информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал Малаве.

В конце января СМИ сообщали о взрыве в венесуэльском порту Ла-Гуайра.

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