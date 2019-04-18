В МИД Венесуэлы назвали санкции США преступлением против человечности

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Венесуэла не оставит без ответа новые санкции США против ЦБ страны, которые отрицательно сказываются на положении граждан. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
В МИД Венесуэлы назвали санкции США преступлением против человечности
  • Reuters

«Эти действия, которыми они кичатся, являются преступлением против человечности. Предпримем действия», — написал Арреаса в своём Twitter.

В МИД Венесуэлы подчеркнули неприемлемость подобных экономических санкций, направленных против народа страны.

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал аморальными санкции Соединённых Штатов против Центробанка страны.

При этом во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что стремление США повлиять на политический курс Венесуэлы с помощью санкций нелегитимно. 

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