В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы
  • Reuters

«Мы встревожены продолжающимися действиями США в отношении государств латиноамериканского региона. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия», — заявил Рябков.

Он отметил, что цель США заключается в том, чтобы «добиться изменения политического курса указанных государств в нужном Вашингтону направлении».

Рябков добавил, что данная ситуация является неприемлемой.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения назвал аморальными санкции Соединённых Штатов против ЦБ Венесуэлы.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.

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