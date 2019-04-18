В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы встревожены продолжающимися действиями США в отношении государств латиноамериканского региона. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия», — заявил Рябков.

Он отметил, что цель США заключается в том, чтобы «добиться изменения политического курса указанных государств в нужном Вашингтону направлении».

Рябков добавил, что данная ситуация является неприемлемой.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения назвал аморальными санкции Соединённых Штатов против ЦБ Венесуэлы.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.