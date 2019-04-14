«Вынуждены обвинять всех остальных»: США и Бразилия призвали Россию перестать поддерживать Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнест Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее Помпео заявил, что Москва вмешалась во внутренние дела Боливарианской Республики. Российские парламентарии назвали заявления главы Госдепа лицемерными, напомнив, что именно Вашингтон дестабилизирует ситуацию в других странах, в том числе и в Венесуэле.

США и Бразилия призвали Россию, Китай и Кубу перестать поддерживать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента Соединённых Штатов по итогам встречи американского госсекретаря Майка Помпео с его бразильским коллегой Эрнестом Араужу.

«Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — говорится в тексте заявления.

При этом подчёркивается, что США и Бразилия будут совместно «противостоять политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле».

Однако для завершения политического кризиса в этой стране необходимо, чтобы США перестали поддерживать самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Именно к Помпео надо обратиться с требованием перестать защищать человека, который незаконно провозгласил себя президентом Венесуэлы (Хуана Гуаидо. — RT). Тогда там восстановится порядок», — сказал он в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что, действуя против законного руководства других стран, Соединённые Штаты вызывают в них гражданские войны.

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«Соединённые Штаты, свергая законно избранных руководителей государств, ввергают эти страны в гражданские войны. Достаточно посмотреть на Сирию, Ливию и Ирак. Деятельность США наносит большой вред мировому сообществу, — отметил Цеков. — Именно наша поддержка и твёрдая позиция приводили к стабилизации ситуации и прекращению конфликтов».

Призыв Помпео к России прекратить поддержку Мадуро звучит лицемерно, убеждён первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Как страна, которая только и занимается тем, что вмешивается во внутренние дела других государств, организовывает и финансирует перевороты и не скрывает этого, пытается давать какие-то советы России?.. Циничность американских политиков не оставляет возможности для каких-то здравых рассуждений. Данное заявление можно обозначить всего двумя словами: верх лицемерия», — подчеркнул депутат в разговоре с RT.

«В соответствии с межправительственным соглашением»

При этом в субботу, 13 апреля, Помпео обвинил Россию во «вмешательстве» в Венесуэлу. По его мнению, Москве нужно было согласовывать нахождение российских военных специалистов в стране с Гуаидо, а не официальным Каракасом.

«Россия вмешалась. Они пошли против руководства государства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия народа Венесуэлы, чтобы находиться там», — сказал он в эфире телеканала Mega TV.

В Москве неоднократно отмечали, что военные специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с международным правом и двусторонними договорённостями между Москвой и Каракасом. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сотрудничество регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года. Более того, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил об этом и в ходе телефонного разговора с Помпео.

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы», — сказал министр 31 марта.

«Помпео переходит к нелегитимным средствам»

Майк Помпео понимает, что США не удалось сменить власть в Венесуэле, а потому ему приходится обвинять третьи страны, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«Помпео, не имея легитимных средств смены власти в Венесуэле, переходит к нелегитимных средствам, при этом вынужден обвинять всех остальных в том, что они защищают Мадуро, хотя защищать Мадуро в данной ситуации должны вообще все», — отметил он в разговоре с RT.

Стремясь отправить Мадуро в отставку, США вызывают сбои в энергоснабжении Венесуэлы и вводят против неё санкции, напомнил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Они замораживают золотовалютные запасы, реализуют кибератаки, наносят удары по системе энергоснабжения. Они будут пытаться сменить власть чужими руками…будут пытаться достичь этого за счёт Колумбии, может быть, Бразилии», — сказал он RT.

При этом Бразилия поддерживает курс США по отношению к Венесуэле, чтобы стать наиболее значимой силой в Южной Америке, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. В разговоре с RT он также напомнил, что президент Бразилии Жаир Болсонару — правый политик, который выступает категорически против левого руководства Венесуэлы.

«Для него все левые режимы в Латинской Америке, а особенно венесуэльский, являются врагами. Именно поэтому в Бразилии так резко высказываются против режима Мадуро. Более того, нужно понимать, что Бразилия является неким самопровозглашённым лидером Южной Америки. То есть она задаёт тон, надзирает за регионом. В этом плане она не может потерпеть никаких враждебных её идеологии режимов на своей территории», — заключил эксперт.