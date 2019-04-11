«Фатальная одержимость»: как Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания СБ ООН

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что постпред Венесуэлы при ООН не имеет права находиться на экстренном заседании Совбеза. Он призвал аккредитовать «другого дипломата» — сторонника Хуана Гуаидо. В поддержку венесуэльского коллеги выступил российский представитель Василий Небензя. Кроме того, он не позволил постпреду ФРГ ограничить своё выступление при помощи песочных часов, заявив, что будет говорить столько, сколько потребуется. Позднее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро подчеркнул, что власти США демонстрируют «фатальную одержимость» Каракасом. Как указывают опрошенные RT эксперты, выступление американского вице-президента в ООН доказывает, что Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

В Совбезе ООН прошло экстренное заседание по Венесуэле, на котором должна была обсуждаться исключительно гуманитарная ситуация в стране. На этом настаивал постпред Германии Кристоф Хойсген, в данный момент председательствующий в СБ ООН.

Однако вице-президент США Майкл Пенс, который возглавил на заседании американскую делегацию, не выполнил это условие. Он заявил, что представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаду «следует вернуться к своему президенту (Николасу Мадуро. — RT) и сказать, что его время вышло». По мнению Пенса, ООН должна аккредитовать другого дипломата, который будет представлять «свободное венесуэльское правительства», то есть лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Вице-президент США также заявил, что Вашингтон готовит проект резолюции о признании законным правительства Гуаидо. При этом он не стал уточнять, в какой орган будет направлен документ — в Генассамблею или Совет Безопасности.

«США продолжат использовать дипломатическое и экономическое давление, чтобы добиться мирной передачи власти в Венесуэле. Но рассматриваются все варианты», — подчеркнул Пенс.

Вице-президент США заявил, что США выделят $60 млн на гуманитарную помощь «пострадавшим от кризиса в Венесуэле». Однако Пенс не сказал, будет ли Белый дом взаимодействовать в этом вопросе с ООН. Согласно документу Госдепартамента США, часть этих денег будет направлена на поддержку стран, принимающих беженцев из Венесуэлы и признавших Гуаидо в качестве главы Боливарианской Республики.

Российский постпред Василий Небензя встал на защиту Самуэля Монкады, возразив Пенсу.

«Не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, дипломат не позволил постпреду ФРГ при ООН ограничить своё выступление.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — заявил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что США должны признать за народом Венесуэлы право самим определять свою судьбу. По его словам, Вашингтону не следует вмешиваться в дела иностранного государства.

«Фатальная одержимость Венесуэлой»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал заявление Пенса, отметив чрезмерное внимание США к Боливарианской Республике.

«Что делает вице-президент США каждый день? Возможно, управляет (страной. — RT) ради американского народа?.. Возможно, вице-президент уделяет внимание проблемам американского народа, решает проблемы американского народа? ... Весь день, всю неделю в социальных сетях, на встречах с прессой, единственное, что он делает, — это «Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла, — заявил Мадуро. — Это ненормальное поведение. Второй человек в США абсолютно ненормально себя ведёт... фатальная одержимость Венесуэлой».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

© Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT пояснил, что заявления Пенса в ООН — часть кампании США по смене режима в Венесуэле. Как отмечает аналитик, ранее Вашингтон пытался подкупить военных и организовать переворот, однако это сделать не удалось. Мирзаян указывает, что вооружённая интервенция и силовая смена режима — это слишком рискованный вариант, который может вызвать серьёзный резонанс и осуждение общественности. Таким образом, как полагает эксперт, американским политикам остаётся только делать провокационные заявления.

«США пытаются вынудить режим Мадуро пасть, оказывая масштабное экономическое и внешнеполитическое давление. Сюда входят санкции, различного рода ограничения и различного рода действия на международной арене», — отметил Мирзаян.

«Демонстрация беспомощности»

Позиция Вашингтона по Венесуэле идёт вразрез с международным правом, которое гарантирует любой стране невмешательство во внутренние дела. Такое мнение высказал в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Линия Соединённых Штатов логична и последовательна. При этом линия США всегда опиралась только на мнение самих Штатов, а никоим образом не на международное право. В данной ситуации прослеживается та же самая политика. США считают нужным поставить во главе Венесуэлы нового руководителя, и они своё мнение, своё решение, продавливают через все возможные международные институты, по всем возможным каналам», — пояснил он.

Именно поэтому, считает эксперт, появляются подобные заявления в ООН. По мнению Солонникова, США не удастся продавить свою позицию в Совбезе, поскольку им будут противостоять Китай и Россия. Аналитик указывает, что Вашингтон может попытаться вынести обсуждение венесуэльского вопроса на повестку в Генеральной Ассамблеи.

«Решения Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, в отличие от решений Совбеза ООН, но потом использовать их как инструмент политического давления США могут. Поэтому свои попытки они не остановят, несмотря на то, что никакой правовой основы для них нет», — отметил Солонников.

Ранее политолог Александр Асафов пояснял RT, что «президента страны нельзя определить извне и дать ему внешнюю легитимность... даже силами ООН и Совета Безопасности».

«На мой взгляд, это демонстрация беспомощности Соединённых Штатов, несмотря на то, что это выглядит как достаточно грозный дипломатический акт», — подчеркнул Асафов.

Напомним, в январе в Венесуэле начался политический кризис после того, как оппозиционный лидер Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. США вмешались во внутренние дела Боливарианской Республики и поддержали попытку государственного переворота. В России неоднократно подчёркивали, что законно избранным президентом Венесуэлы остаётся Николас Мадуро.