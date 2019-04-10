Эксперт оценил подготовку резолюции США о признании Гуаидо президентом

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса о подготовке проекта резолюции Совбеза ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
Эксперт оценил подготовку резолюции США о признании Гуаидо президентом
  • Reuters

«На мой взгляд, это демонстрация беспомощности Соединённых Штатов, несмотря на то что это выглядит как достаточно грозный дипломатический акт. Дело в том, что президента страны нельзя определить извне и дать ему внешнюю легитимность. Его нельзя назначить даже силами ООН и Совета Безопасности. Правителя могут выбрать только жители или он должен прийти в качестве наследника монаршей линии, как делается в определённых странах», — сказал Асафов.

По его словам, демонстративные действия Соединённых Штатов говорят о том, что всё давление на венесуэльского президента Николаса Мадуро, которое они могли оказать, не привело к необходимым результатам.

«Теперь США пытаются искать какие-то спекулятивные способы для того, чтобы создать круг лояльных себе стран, которые должны потребовать от Мадуро уйти», — считает эксперт.

Ранее Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании Гуаидо лидером Венесуэлы.

Вашингтон представит Совбезу проект, нацеленный на признание Гуаидо президентом и назначение его представителя послом в организации.

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