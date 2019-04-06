В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро

Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в США пристально следят за ситуацией.

Ранее представитель администрации США заявил, что арест Гуаидо приведёт к «очень серьёзным последствиям».

В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.