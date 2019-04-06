В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро

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Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в США пристально следят за ситуацией.

Ранее представитель администрации США заявил, что арест Гуаидо приведёт к «очень серьёзным последствиям».

В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.

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