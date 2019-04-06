В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
«Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в США пристально следят за ситуацией.
Ранее представитель администрации США заявил, что арест Гуаидо приведёт к «очень серьёзным последствиям».
В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.