Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом

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Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции в Совбезе ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, Вашингтон представит Совбезу проект, нацеленный на признание Гуаидо и назначение его представителя послом в организации.

«Настало время, чтобы Организация Объединённых Наций признала временного президента Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы и получила его представителя», — сказал Пенс.

Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.

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