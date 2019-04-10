Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Как отмечается, Вашингтон представит Совбезу проект, нацеленный на признание Гуаидо и назначение его представителя послом в организации.
«Настало время, чтобы Организация Объединённых Наций признала временного президента Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы и получила его представителя», — сказал Пенс.
Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.