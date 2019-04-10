Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции в Совбезе ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, Вашингтон представит Совбезу проект, нацеленный на признание Гуаидо и назначение его представителя послом в организации.

«Настало время, чтобы Организация Объединённых Наций признала временного президента Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы и получила его представителя», — сказал Пенс.

Ранее в США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В конце января эксперт Никита Данюк рассказал ФБА «Экономика сегодня» о возможном развитии событий в Венесуэле.