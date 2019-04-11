Мадуро назвал «ненормальным» поведение Пенса

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал «ненормальным» поведение вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса.

«Что делает вице-президент США каждый день? Возможно, управляет (страной) ради американского народа? Я спрашиваю. Возможно, вице-президент уделяет внимание проблемам американского народа, решает проблемы американского народа?», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, Пенс «весь день, всю неделю в социальных сетях, на встречах с прессой единственное, что он делает, это Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла».

«Это ненормальное поведение. Второй человек в США абсолютно ненормально себя ведет», — сообщил Мадуро.

Он заявил, что это «фатальная одержимость Венесуэлой».

Ранее Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании Хуана Гуаидо лидером страны.