Мадуро назвал «ненормальным» поведение Пенса

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал «ненормальным» поведение вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса.

«Что делает вице-президент США каждый день? Возможно, управляет (страной) ради американского народа? Я спрашиваю. Возможно, вице-президент уделяет внимание проблемам американского народа, решает проблемы американского народа?», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, Пенс «весь день, всю неделю в социальных сетях, на встречах с прессой единственное, что он делает, это Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла».

«Это ненормальное поведение. Второй человек в США абсолютно ненормально себя ведет», — сообщил Мадуро.

Он заявил, что это «фатальная одержимость Венесуэлой».

Ранее Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании Хуана Гуаидо лидером страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить