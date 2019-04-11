Небензя отреагировал на слова Пенса в адрес постпреда Венесуэлы

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что постпреду Венесуэлы «следует вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло».

Как сообщает РИА Новости, Пенс также заявил, что хотел бы беседовать с «представителем свободного венесуэльского правительства».

В свою очередь Небензя высказался в поддержку Монкаде.

«Не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны», — отметил постпред России при ООН.

Ранее Монкада заявил, что США блокируют счета венесуэльских дипломатов, а также ограничивают их передвижения в миссии радиусом 40 км.