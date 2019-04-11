Небензя отреагировал на слова Пенса в адрес постпреда Венесуэлы
Как сообщает РИА Новости, Пенс также заявил, что хотел бы беседовать с «представителем свободного венесуэльского правительства».
В свою очередь Небензя высказался в поддержку Монкаде.
«Не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны», — отметил постпред России при ООН.
Ранее Монкада заявил, что США блокируют счета венесуэльских дипломатов, а также ограничивают их передвижения в миссии радиусом 40 км.