США ограничили передвижения венесуэльских дипломатов из ООН
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«США нарушают свои обязательства принимающей страны (в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН. — RT)», — цитирует постпреда ТАСС.
По словам Монкады, у работников миссии «даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу».
«Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение», — подчеркнул он.
Ранее в Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы.