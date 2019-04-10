США ограничили передвижения венесуэльских дипломатов из ООН

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что США блокируют счета венесуэльских дипломатов, а также ограничивают их передвижения в миссии радиусом 40 км.

«США нарушают свои обязательства принимающей страны (в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН. — RT)», — цитирует постпреда ТАСС.

По словам Монкады, у работников миссии «даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу».

«Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение», — подчеркнул он.

Ранее в Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы.