Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы
«Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там», — сказал Помпео.
По его словам, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо является «должным образом избранным лидером» республики.
При этом он заявил, что действующий венесуэльский президент Николас Мадуро является «бывшим лидером Венесуэлы».
Ранее Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России».