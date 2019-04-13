Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это». Об этом он сказал в эфире телеканала Mega TV, передаёт пресс-служба Госдепартамента.

«Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там», — сказал Помпео.

По его словам, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо является «должным образом избранным лидером» республики.

При этом он заявил, что действующий венесуэльский президент Николас Мадуро является «бывшим лидером Венесуэлы».

Ранее Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России».

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