Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

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Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»
  • Reuters

«Вам нужно остерегаться России», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, Россия в Венесуэле открывает тренировочный центр, что «выглядит как провокация».

Ранее Помпео заявлял, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс подчёркивал, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режима» в Венесуэле.

Как отмечали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС. 

В конце марта «Рособоронэкспорт» объявил об открытии в Венесуэле тренировочного вертолётного центра. 

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