Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»
- Reuters
«Вам нужно остерегаться России», — цитирует Интерфакс дипломата.
По его словам, Россия в Венесуэле открывает тренировочный центр, что «выглядит как провокация».
Ранее Помпео заявлял, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс подчёркивал, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режима» в Венесуэле.
Как отмечали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.
В конце марта «Рособоронэкспорт» объявил об открытии в Венесуэле тренировочного вертолётного центра.