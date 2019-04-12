Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.

«Вам нужно остерегаться России», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, Россия в Венесуэле открывает тренировочный центр, что «выглядит как провокация».

Ранее Помпео заявлял, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс подчёркивал, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режима» в Венесуэле.

Как отмечали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.

В конце марта «Рособоронэкспорт» объявил об открытии в Венесуэле тренировочного вертолётного центра.