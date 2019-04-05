Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, что у США готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.

Он сообщил, что на мероприятии обсуждался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле.

«Мы говорили об этом в контексте других усилий России по всему миру – на Украине, продолжающейся злонамеренной деятельности России в Сирии, в Венесуэле, (в контексте того, что) они сделали в Азовском море. В каждом случае мы делаем всё, что можем, чтобы дать коллективный ответ. В случае Венесуэлы США и их ответ тоже готовы», — цитирует РИА Новости Помпео.

Ранее в Белом доме предостерегли страны, которые находятся за пределами Западного полушария, от «развёртывания военных сил в Венесуэле».

Как заявлял американский лидер Дональд Трамп, российские военные должны покинуть Венесуэлу.

В Кремле, комментируя слова Трампа, отметили, что не считают, что двусторонние отношения Москвы «должны беспокоить третьи страны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов из России в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.