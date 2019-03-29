«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр

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В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр
  • Reuters

«Современный учебно-тренировочный вертолётный центр построен по контракту АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с Акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по договорённости сторон венесуэльский персонал проходил в России обучение правилам эксплуатации российских тренажёров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажёрами.

Как сообщает компания, в данном центре лётчики Венесуэлы смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолётов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, которые максимально приближены к реальности. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов из России в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС. 

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