«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр
- Reuters
«Современный учебно-тренировочный вертолётный центр построен по контракту АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с Акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM)», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что по договорённости сторон венесуэльский персонал проходил в России обучение правилам эксплуатации российских тренажёров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажёрами.
Как сообщает компания, в данном центре лётчики Венесуэлы смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолётов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, которые максимально приближены к реальности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нахождение специалистов из России в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.