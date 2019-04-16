Российский «Гарпун»: какую роль крылатая ракета X-35 сыграла в повышении боевой мощи ВМФ

35 лет назад правительство СССР распорядилось начать разработку противокорабельной крылатой ракеты Х-35. Перед советской оборонной промышленностью была поставлена задача создать совершенно новое, высокоточное средство поражения корветов, фрегатов и эсминцев противника. Из-за распада СССР опытно-конструкторские работы затянулись, но были успешно завершены в первой половине 2000-х годов. На протяжении 15 лет различные модификации Х-35 стоят на вооружении кораблей, морской авиации и войск береговой обороны РФ.

16 апреля 1984 года Совет министров СССР опубликовал постановление о разработке морского комплекса «Уран» с крылатой ракетой Х-35 (3М24). Головным разработчиком боеприпаса правительство СССР выбрало подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Предназначение новой ракеты заключалось в эффективном поражении катеров, корветов, фрегатов и эсминцев противника.

Разработка этого оружия стартовала в ответ на появление американской корабельной ракеты RGM-84 Harpoon и успешное боевое применение французской Exocet. 4 мая 1982 года во время англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских островов малогабаритная ракета Exocet попала в британский эсминец Sheffield.

Французская ракета была выпущена аргентинским штурмовиком Super Etendard. Боеприпас поразил борт корабля, но не взорвался. Попадание Exocet вызывало крупный пожар, унёсший жизни 20 моряков. Несмотря на повреждения, Sheffield несколько дней оставался на плаву, но 10 мая всё же затонул.

Данное событие вызвало огромный резонанс в мире. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, гибель британского эсминца продемонстрировала, насколько грозным оружием могут быть малогабаритные противокорабельные ракеты.

Ракетный корабль «Татарстан» производит стрельбу из комплекса «Уран»

РИА Новости

© Денис Абрамов

«На тот момент у ОКБ «Звезда» уже были наработки по противокорабельной ракете нового поколения для вооружения корветов, катеров и самолётов. Однако инцидент с поражением эсминца послужил дополнительным стимулом для старта работ. Не осталось сомнений, что подобное оружие будет востребовано на флоте, особенно для обороны наших берегов и корабельных группировок», — пояснил Кнутов в беседе с RT.

«Оригинальное оружие»

Эскизный образец Х-35 был подготовлен в 1983 году. Советские инженеры должны были создать универсальную крылатую ракету для поражения морских целей. Помимо корабельного варианта планировалось наладить выпуск модификаций для вооружения истребителей, бомбардировщиков, вертолётов и береговых комплексов.

«Задумка состояла в том, чтобы создать высокоэффективное средство поражения кораблей противника, которое при минимальных изменениях могло бы использоваться кораблями, авиацией и береговыми системами. Внешне Х-35 напоминал американский «Гарпун». Скорее всего, отечественные специалисты позаимствовали его отдельные элементы, однако в целом Х-35 — это полностью оригинальное оружие», — пояснил Кнутов.

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Первый испытательный пуск прототипа Х-35 состоялся 5 ноября 1985 года в Крыму, на полигоне 31-го испытательного центра Минобороны СССР. Ракета покинула транспортно-пусковое устройство, пролетела 50 метров и упала в море. Испытания ракеты продолжались всю вторую половину 1980-х годов. Прежде всего инженеры проверяли работу двигателя и автоматики.

Впервые опытный образец Х-35 был представлен широкой публике в 1992 году в Жуковском на «Мосаэрошоу» (сейчас — МАКС). Демонстрация ракеты была во многом вынужденным шагом — ОКБ «Звезда» рассчитывало заключить экспортные контракты из-за отсутствия государственного финансирования после распада СССР.

Наибольший интерес Х-35 вызывала у Индии. В 1994 году предприятие заключило с Нью-Дели контракт на поставку корабельного комплекса «Уран-Э». Сотрудничество с Индией позволило «Звезде» сохранить квалифицированные кадры и продолжить разработку боеприпаса. В 1992—1997 годы был проведён второй этап лётно-конструкторских испытаний. Пуски проводились с ракетного катера Р-44 Черноморского флота.

С советских времён в кооперации по созданию Х-35 участвовали украинские предприятия. В 1993 году правительства РФ и Украины договорились продолжить опытно-конструкторские работы по боеприпасу. До 2001 года испытания ракеты проходили в Крыму (до 2014 года входил в состав Украины), затем — исключительно на российских полигонах. На вооружение ВМФ Х-35 была принята в 2004 году.

Запуск противокарабельной крылатой ракеты береговым ракетным комплексом «Бал»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

«При разработке Х-35 отечественные специалисты решали множество новых задач. Но основная причина, по которой затянулось создание ракеты, заключается в отсутствии необходимого финансирования со стороны государства. Надо отдать должное коллективу ОКБ «Звезда», который в 1990-е годы трудился над проектом, осознавая его большое значение для нужд ВМФ. Как только улучшилась экономическая ситуация, Минобороны вложило необходимую сумму в доработку Х-35», — рассказал Кнутов.

Как полагает эксперт, единственной ошибкой «Звезды» стало сотрудничество с украинскими подрядчиками. Пользуясь плодами кооперации, в 2018 году киевское КБ «Луч» разработало ракету «Нептун». Однако, по словам Кнутова, украинское предприятие использовало технологии времён СССР и 1990-х годов. В настоящее время на вооружении РФ находятся более совершенные версии Х-35.

«Модернизационный ресурс не исчерпан»

Ключевыми достоинствами ракеты являются весьма скромные массогабаритные характеристики, повышенная дальность, высокая манёвренность и мощная боевая часть. Даже небольшой корабль (водоизмещением около 500 т) способен нести до 16 ракет.

Длина корабельной и береговой версии Х-35 составляет 4,4 м, диаметр корпуса — 42 см, размах крыла — 1,3 м, стартовый вес — 670 кг, дальность — до 260—280 км, масса осколочно-фугасной боевой части — 145 кг. Авиационные модификации Х-35 отличаются уменьшенной длиной (3,8 м) и массой (550—650 кг).

Х-35У на левом поддвигательном пилоне истребителя Су-35С

© Allocer / Wikipedia

Выдающиеся боевые характеристики ракеты были достигнуты благодаря экономичному малогабаритному турбореактивному двигателю и специальному пороховому ускорителю. Инновационная силовая установка придаёт боеприпасу мощный стартовый импульс и позволяет совершать длительный полёт с малым расходом топлива.

Большую часть пути Х-35 летит на высоте 4—15 м в зависимости от волнения на море. Это затрудняет её обнаружение радиолокационными средствами и перехват противоракетами. Приближаясь к цели, боеприпас совершает подскок и атакует, выходя из пике. Скорость ракеты дозвуковая — 0,8—0,85 Маха. Х-35 может применяться практически в любых метеоусловиях и в шторм до 6 баллов.

Высокая точность и помехозащищённость ракеты обеспечиваются за счёт применения активно-пассивной радиолокационной головки самонаведения (ГСН) АРГС-35 разработки ОАО НПП «Радар-ММС» (Санкт-Петербург). Она осуществляет захват цели на дальности 20—50 км.

«Головка самонаведения исключает использование радиолокационных станций. Ракета самостоятельно движется к цели и осуществляет необходимые манёвры. Точность поражения составляет несколько метров. Правда, ГСН захватывает цель на финальном участке полёта, а после старта ракета использует инерциальную систему управления и средства спутниковой навигации», — отметил Кнутов.

В настоящее время различные модификации Х-35 входят в арсенал российских фрегатов, корветов, малых ракетных кораблей, катеров, боевых самолётов (МиГ-29, Су-30, Су-35,), вертолётов (Ка-27 и Ка-28) и береговых комплексов «Бал». За рубежом Х-35 используют ВМС Индии, Алжира, Вьетнама, Венесуэлы, Туркмении. Копии российской ракеты использует флот КНДР и Мьянмы.

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В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил, что создание Х-35 стало серьёзным успехом оборонной промышленности. На сегодняшний день ракеты ОКБ «Звезда» обеспечивают надёжное сдерживание военно-морских сил потенциального противника. При этом подмосковные инженеры по заказу Минобороны РФ работают над модернизацией Х-35.

«Х-35 — современное и весьма грозное ударное вооружение, которое полностью отвечает текущим задачам. Ракета снискала популярность в войсках, в том числе из-за неприхотливости в эксплуатации. Например, она может длительное время находиться в транспортно-пусковом контейнере. Сегодня Х-35 продолжает совершенствоваться. Улучшенные варианты будут обладать большей дальностью и меньшей заметностью», — сообщил Мураховский.

Несколько иной точки зрения придерживается Юрий Кнутов. Как прогнозирует эксперт, широкое распространение крылатых ракет «Калибр» и грядущее появление гиперзвукового комплекса «Циркон» может привести к постепенному вытеснению корабельных версий Х-35 в ВМФ.

«При всех своих достоинствах Х-35 уступает по дальности «Калибрам» и не может сравниться с «Цирконом», который станет, наверное, самым грозным неядерным оружием ВМФ. Скорее всего, эта ракета останется на вооружении катеров и морской авиации, а также будет активно продвигаться на экспорт — её модернизационный ресурс ещё не исчерпан», — резюмировал Кнутов.