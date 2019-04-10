Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям

Короткая ссылка
Дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированные в Крыму и на Кавказе, провели стрельбы по морским целям, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

В ходе занятий, как отмечается, были отработаны навыки по подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в разных условиях и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Всего к учениям привлечено более 50 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Манёвры, по данным портала, проводятся в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить