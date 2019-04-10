Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям

Дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированные в Крыму и на Кавказе, провели стрельбы по морским целям, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В ходе занятий, как отмечается, были отработаны навыки по подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в разных условиях и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Всего к учениям привлечено более 50 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Манёвры, по данным портала, проводятся в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.