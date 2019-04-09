Порошенко рассказал об украинских ракетах с дальностью поражения 1000 км

Украинский президент Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 кг. Это высокоточная крылатая ракета. И это всё создано украинскими специалистами», — цитирует украинского лидера издание LIGA.net.

Как отметил Порошенко, в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.

Ранее Юрий Бирюков, советник украинского президента, заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.