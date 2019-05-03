«Критическое отставание»: как США пытаются догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Соединённые Штаты до конца 2019 года намерены испытать прототипы двух гиперзвуковых боевых блоков ракет — планирующего и воздушно-реактивного, сообщил директор Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Стивен Уокер. Как считают эксперты, Минобороны США сделает выбор в пользу планирующего аппарата, но его разработка может занять слишком много времени и оказаться невыполнимой задачей. На текущий момент в американской армии нет ни одного образца гиперзвукового оружия, в то время как Россия успела запустить в серийное производство уже несколько. В Пентагоне ранее признавали, что существенно отстали от РФ в области гиперзвука. Аналитики полагают. что причинами тому служат нехватка компетенций, отсутствие систем управления и устойчивых к перегрузке материалов.

Директор Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер рассказал журналистам, что до конца 2019 года США намерены провести испытания гиперзвукового оружия. Речь идёт о прототипах планирующего и воздушно-реактивного боевых блоков.

Американский военный чиновник не уточнил наименования образцов. Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) находятся тактический планирующий ускоряемый аппарат Tactical Boost Glide (TBG) и управляемый блок Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).

Над этими проектами работают специалисты из Минобороны США, а также корпораций Lockheed Martin и Raytheon. По словам Стивена Уокера, с учётом сложности технологических решений испытания могут сдвинуться на начало 2020 года. Согласно требованиям, блоки должны выдерживать температуру 1649 °С. Пентагон планирует сделать выбор в пользу одного из двух аппаратов, пояснил Уокер.

«Идёт настоящая гонка между двумя блоками, которая определит, кто из них станет первым. По сути (испытания) запланированы примерно на одно и то же время. Я сейчас не могу прогнозировать, кто из них победит», — отметил глава DARPA.

Также Уокер признал, что на текущий момент в сфере гиперзвука Соединённые Штаты выступают в роли догоняющей стороны. Как подчеркнул военный чиновник, у Вашингтона есть «достойные конкуренты» — Россия и Китай.

Трудный выбор

США — пионер в сфере гиперзвукового оружия. В июне 2001 года американская корпорация Boeing впервые в мире испытала беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА) X-43A. Первый запуск оказался неудачным, однако во время второго теста, в 2004 году, ГЛА развил скорость свыше 5 Махов (более 5 тыс. км/ч, в зависимости от высоты полёта), которая считается гиперзвуковой, а затем поставил рекорд скорости в 9,6 Маха (более 10 тыс. км/ч).

Тем не менее на текущий момент на вооружении армии Соединённых Штатов не стоит ни одного строевого образца гиперзвукового оружия. При этом в России уже развёрнуто серийное производство нескольких видов таких вооружений — авиационной ракеты Х-47М2 «Кинжал» и планирующего блока комплекса «Авангард» (будет устанавливаться на межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат»).

МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

© Kremlin.ru

На стадии испытаний находится гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета морского базирования 3M22 «Циркон» с дальностью стрельбы, по разным оценкам, от 500 до 1000 км. В августе 2018 года Минобороны РФ заключило контракт с Московским институтом теплотехники на разработку ГЛА большой дальности «Анчар-РВ». Как полагают эксперты, предприятие создаёт ударный беспилотник.

В октябре 2018 года занимавший тогда пост заместителя министра обороны США Патрик Шанахан объявил о начале масштабных испытаний гиперзвукового оружия. По его словам, пуски будут проходить «быстрее и чаще, чем этого могли ожидать». В марте 2019 года глава DARPA Уокер также пообещал «много лётных испытаний».

На сегодняшний день в США на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ находятся авиационный комплекс X-51 Waverider (аналог «Кинжала»), жидкостная ракета Х-60А, противокорабельная ракета ArcLight (аналог «Циркона») и беспилотный аппарат SR-72 (аналог «Анчар-РВ») на основе разведывательного самолёта SR-71 Blackbird, который был выведен из эксплуатации в 1998 году.

Гиперзвуковые боевые блоки, о которых говорил Уокер, предназначены для установки на ракеты воздушного, морского и наземного базирования, пояснил в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с большой долей вероятности DARPA сделает выбор в пользу планирующего аппарата из-за относительной простоты его конструкции. Разработка гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД), как прогнозирует аналитик, займёт у американцев слишком много времени и может оказаться непосильной задачей для США.

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«Создать гиперзвуковой аппарат с прямоточным двигателем — чрезвычайно сложная задача. Он должен выдерживать экстремальные перегрузки, высокие требования предъявляются к скорости и надёжности двигателя. Например, вместо обычного ракетного топлива, которое состоит из горючего и окислителя, он должен работать фактически на одном окислителе и питаться от забортного кислорода», — отметил Кнутов.

Эксперт считает, что DARPA рассчитывает получить аналог «Авангарда». По его словам, в ходе прошедших ранее испытаний двигатель для гиперзвукового летательного аппарата разрушился, отработав не более минуты.

«На мой взгляд, у нашей страны здесь куда больше компетенций. Работа над гиперзвуковым прямоточным двигателем началась ещё в 1970-е годы. В частности, достаточно широко известна гиперзвуковая летающая лаборатория «Холод». Насколько я понимаю, этот проект позволил нам решить множество проблем. Яркое подтверждение тому — скорое появление в войсках «Циркона», — подчеркнул Кнутов.

«Сырые» образцы

В настоящее время, помимо гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, нерешённой проблемой для Соединённых Штатов остаётся отсутствие материалов, устойчивых к перегрузкам. В феврале 2019 года на сайте госзакупок США DARPA разместила заявку на разработку передней кромки крыла для перспективного ГЛА. Изделие должно выдерживать интенсивный аэродинамический нагрев в 2000 °C.

«Разработанная по данной технологии термоустойчивая и не подверженная эрозии передняя кромка позволит улучшить эксплуатационные характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, например, увеличить их скорость и дальность полёта», — говорится в документе.

Передняя кромка крыла — элемент конструкции, испытывающий наибольшие нагрузки. На его создание DARPA отводит четыре года.

Военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко полагает, что Россия и Китай добились больших успехов в создании жаропрочных материалов и систем управления, чем США.

«Гиперзвуковой блок в процессе полёта находится в облаке плазмы — четвёртом агрегатном состоянии вещества, не пропускающего к тому же радиосигнал, но ведь блоком необходимо управлять. Эту задачу американцы решить не могут», — подчеркнул эксперт.

Экспериментальный управляемый боевой блок Falcon HTV-2

© DARPA

По словам Дрозденко, Соединённые Штаты заметно отстают от РФ в области военного гиперзвука. Пентагон привык полагаться на ведущую роль финансовых вливаний в сферу инноваций, однако многомиллиардные затраты не всегда приносят плоды в части научно-технического прогресса, отмечает эксперт.

«Ежегодно США расходуют на НИОКР порядка $100 млн. Из-за отсутствия паритета с РФ по гиперзвуковым вооружениям объём ассигнований будет увеличиваться. С одной стороны, деньги в наукоёмких отраслях никогда не бывают лишними, но с другой — это не мерило успеха. Главное — это конструкторская школа. С ней у США всё неидеально, и думаю, что американцы усилят промышленный шпионаж в отношении РФ», — заявил Дрозденко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Юрий Кнутов. Эксперт полагает, что промышленность Соединённых Штатов страдает от нехватки компетенций в области гиперзвуковых технологий. Отставание от России американцы будут пытаться сокращать посредством «накачивания» оборонного комплекса деньгами и шпионажа в различных формах (агентурная и радиоэлектронная разведка, кибератаки).

«Согласно планам DARPA, серийное производство гиперзвуковых аппаратов будет развёрнуто лишь спустя несколько лет. Скорее всего, американцы примут на вооружение «сырые» образцы данного вида оружия. Если США не приложат сверхусилий, то разрыв между Вашингтоном и Москвой в области развития гиперзвуковых технологий составит 10 лет, что является критическим отставанием», — подытожил Кнутов.