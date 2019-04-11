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Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
  • Reuters

Глава государства напомнил о том, «какая масштабная планомерная работа ведётся в последние годы по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой», передаёт «РИА Новости».

«Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьёзно усилит мощь РВСН», — заявил Путин.

Он добавил, что «успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат». По его словам, на боевое дежурство были поставлены комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет».

Ранее стало известно, что Россия успешно завершила стендовые испытания «Сармата».

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