Помощь под проценты: в США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России

В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения «зависимости» от Москвы. С текстом законопроекта ознакомился RT. В документе отмечается, что многие государства альянса продолжают пользоваться советским оборудованием, что «вынуждает» их покупать запасные части и услуги у России. Подобные кредиты необходимы Штатам не столько для избавления стран-получателей от «зависимости», сколько для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, уверены российские эксперты.

В конгрессе США предлагают обеспечить механизмы финансового кредитования «для оказания поддержки союзникам по Организации Североатлантического договора в деле модернизации их вооружённых сил», а также отказа от советского оружия. Инициатором законопроекта выступил демократ Элиот Энгель, который ранее призывал избавить Венгрию от «российского влияния».

В законопроекте говорится, что многие американские союзники, включая страны НАТО, продолжают пользоваться советским оборудованием, что «вынуждает» их покупать запасные части и услуги у России. Кроме того, подчёркивается, что у этих стран нет необходимых финансовых ресурсов для покупки «нового дорогого оборудования».

В то же время, согласно тексту документа, неспособность некоторых членов альянса в полной мере действовать совместно с Вооружёнными силами США уменьшает боеспособность НАТО и создаёт дополнительные трудности для американских военных.

«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.

Как отмечается в документе, после окончания Второй мировой войны США помогали своим союзникам в восстановлении вооружённых сил, оказывая им финансовую поддержку. Однако в законопроекте подчёркивается, что после окончания холодной войны Штаты не финансировали подобные нужды новых членов альянса.

Как утверждается в документе, возвращение «агрессивной России» говорит о необходимости помочь союзникам НАТО модернизировать их вооружённые силы.

Так, Соединённые Штаты уже предоставляют военное оборудование ряду стран через программу зарубежного военного финансирования, по которой Вашингтон оказывает своим союзникам финансовую помощь, которую те тратят на приобретение американских вооружений, военной техники или услуг. Однако, подчёркивается в законопроекте, такого рода помощи недостаточно.

Именно поэтому в документе предлагается предоставлять кредиты членам НАТО, вступившим в альянс после 1 марта 1999 года, на военные закупки. Под такой критерий подпадают Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

В случае одобрения законопроекта такое кредитование будет предоставляться на срок не более 12 лет. По задумке автора документа, оно будет возможным только после предоставления госсекретарём США подтверждения того, что страна-получатель демонстрирует прогресс в выполнении обязательства по расходам, принятым в декларации после саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году (а именно — повысить к 2024 году военные расходы стран до 2% от ВВП), а также «соблюдает демократические ценности».

Долговые обязательства







Советским оборудованием сегодня пользуются многие государства, в особенности страны Восточной Европы. Как считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, подобные инициативы свидетельствуют о намерении США начать перевооружение в Восточной Европе.

Советские танки T-72 во время военных учений в Венгрии

Reuters

© Laszlo Balogh

«Советским оружием пользуется достаточно большое количество стран. Прежде всего это Восточная Европа. По сути, данное предложение связано с тем, чтобы запустить механизм перевооружения, на котором так активно настаивали США и на который так неохотно идут в Восточной Европе. Особо у них денег нет, а тут кредит. Он привязывает страны ещё сильнее к Соединённым Штатам, это долговые обязательства. И за этот же кредит США продают своё оружие этим странам», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Так, самым большим арсеналом советских вооружений в НАТО обладают Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия. Планировалось, что после вступления в альянс страны Восточной Европы заменят советское оборудование на западное. В частности, ещё в 2002 году Соединённые Штаты одобрили заём Польше в $3,8 млрд на 15 лет на покупку 48 самолётов F-16.

Кроме того, в 2018 году на саммите НАТО члены альянса договорились отказаться от военной техники, чтобы повысить «оперативную совместимость вооружённых сил».

Однако, по словам Ивана Коновалова, страны Восточной Европы, за исключением Польши, не спешат тратиться на перевооружение, к которому их подталкивают Соединённые Штаты.

«Страны Восточной Европы, за исключением той же Польши, на вооружение особо тратиться не хотят. Они готовы предоставить свою территорию американцам, только тратить свой бюджет не хотят на покупку американского оружия, которое очень дорогое и далеко не всегда качественное. В этом и состоит желание американцев — заставить прежде всего страны Восточной Европы перевооружаться на американское оружие, покупая его у Штатов за американские же деньги», — добавил эксперт.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского, использование любыми государствами советской техники не устраивает США, однако некоторые страны продолжают её закупать.

«В значительном количестве Польша имеет бронетанковую технику, в авиации у них кое-что есть. Вопрос в том, что некоторые страны НАТО и после советского времени закупали уже российские системы — например Греция. Сейчас Турция закупает и раньше это делала, например, противотанковые комплексы. Но именно С-400 вызвали ажиотаж в Америке», — подчеркнул эксперт.

Так, в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что передача российских зенитно-ракетных систем С-400 может начаться в первой половине июля. Между тем Вашингтон пытался сорвать приобретение Анкарой С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© Adem Altan

В частности, ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Анкара должна отказаться от российских ЗРК, если планирует приобрести американские самолёты F-35. По её словам, Турция не может принимать на вооружение оборонную технику, изначально созданную для нейтрализации американских ракет.

«Лоббирование ВПК США»

В США уже не раз говорили о необходимости сокращения программ по безвозмездному военному финансированию других государств и замене их на кредиты. Так, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа предложила заменить кредитами безвозмездные военные гранты ряду зарубежных стран, включая Украину, Тунис и Вьетнам.

Ежегодно эта помощь обходилась США в $6 млрд, писало издание The Wall Street Journal.

При этом в Госдепартаменте США отметили, что некоторые из государств, которым США перестанут выделять гранты, смогут обратиться за поддержкой к России или Китаю, отмечает газета.

По мнению Виктора Мураховского, новый законопроект направлен на то, чтобы контракты по выданным кредитам получали именно американские фирмы.

«Нет никакого сомнения в том, что контракты получат именно фирмы Соединённых Штатов. Это, по сути дела, и обусловлено выдачей таких кредитов. На эти деньги российскую технику, конечно, не приобретёшь. То есть это лоббирование военно-промышленного комплекса США, такие они используют методы, в том числе и политики — давление, различные операции против тех политических деятелей, которые выступают за нормальные отношения с Россией», — заключил эксперт.