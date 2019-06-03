«В интересах западного мира»: в США призвали избавить Венгрию от «российского влияния»
- globallookpress.com
- © Evan Golub/ZUMAPRESS.com
Американские конгрессмены Элиот Энгель, Элси Хастингс, Марси Каптур (от Демократической партии) и Джо Уилсон (от Республиканской) обеспокоены «ослаблением демократических институтов» в Венгрии. По их мнению, правительство восточноевропейской страны предприняло шаги, направленные на подрыв свободных выборов, ограничение деятельности независимой прессы и гражданского общества. Кроме того, негативное влияние на Венгрию якобы оказывает Россия, считают парламентарии. Об этом говорится в подготовленной ими резолюции, с текстом которой ознакомился RT.
«Палата представителей призывает государственного секретаря поддержать принимаемые в Венгрии усилия по борьбе с коррупцией, противодействию вредоносному влиянию Российской Федерации, укреплению независимых СМИ и стимулированию активной деятельности гражданского общества, а также призывает его всецело опираться на ежегодные доклады о положении дел в сфере прав человека при выявлении возникающих в ней проблем», — говорится в документе.
Конгрессмены выражают возмущение по поводу политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам одного из авторов документа Элиота Энгеля, Орбан избрал автократический путь управления и сотрудничество с Россией, что является «неприемлемым».
«Нельзя мириться с наличием тесных связей между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным. Чрезвычайно важно не дать Венгрии оказаться в роли троянского коня, оставленного Кремлём в НАТО. Призываю администрацию Трампа незамедлительно принять меры в связи с данными опасениями насчёт Венгрии», — заявил конгрессмен.
Его коллега Элси Хастингс, в свою очередь, добавил, что «демократическая Венгрия» могла бы быть успешным партнёром для США и союзников по Североатлантическому альянсу. Вместо этого, по мнению парламентария, Орбан «направляет страну по опасному пути угнетения и изоляции».
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
- Reuters
- © Eric Vidal
Соединённые Штаты уже не в первый раз пытаются «изменить» ситуацию в Венгрии, ссылаясь на то, что Россия якобы вмешивается в дела государства. Так, в январе сенаторы подготовили ещё одну резолюцию, в которой призвали президента США защитить «демократические нормы» в Венгрии. Политики подчёркивали, что сближение Орбана с Москвой «оскорбляет решение венгерского народа вернуться к демократии после десятилетий советской тирании».
При этом сам Виктор Орбан в прошлом году заявлял американским дипломатам, что предпочитает выстраивать нейтральную внешнюю политику. Венгерский премьер также ответил отказом на призыв США усилить давление на Россию и Китай.
Выходит из-под контроля
Подобные резолюции конгрессменов объясняются тем, что в США недовольны независимыми действиями Будапешта, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.
«Венгерское руководство проводит самостоятельный независимый курс в сфере внешней политики, в частности поддерживает нормальные торгово-экономические связи с Россией, развивает взаимовыгодные проекты, в том числе и в сфере энергетики. Это сильно раздражает американские политические классы и бизнес-элиту», — рассказал Батюк в беседе с RT.
Если Венгрия продолжит следовать такому политическому курсу, можно ожидать дальнейших попыток Вашингтона оказать влияние на страну, отметил политолог.
Между тем заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Штаты в очередной раз использовали образ «агрессивной России», чтобы реализовать свои политические амбиции в Европе.
«Россию используют как предлог, чтобы сделать зачистку политического поля Евросоюза. Эта резолюция не случайность, а часть технологии», — уверен эксперт.
Ещё один плацдарм для «влияния»
Конгрессмены США обращают внимание на то, что Венгрия позволила открыть на своей территории штаб-квартиру Международного инвестиционного банка (МИБ). Они утверждают, что структура якобы имеет связи с российской разведкой. Как отмечается в тексте резолюции, наличие головного офиса банка в Будапеште предоставит Москве возможность «проводить операции влияния» внутри НАТО.
«Палата представителей выражает глубокую обеспокоенность в связи тем, что решение правительства Венгрии позволить Международному инвестиционному банку открыть там свою штаб-квартиру чревато тем, что Российская Федерация получит ещё один плацдарм для проведения операций по расширению собственного влияния в пределах НАТО», — сообщается в документе.
- Международный инвестиционный банк (МИБ)
- © iib.int
В МИБ входят девять стран-членов, а крупнейшими акционерами являются Россия, Болгария и Венгрия. В прошлом году Виктор Орбан лично попросил президента РФ Владимира Путина передать руководству банка, чтобы оно подумало о переносе главного офиса из Москвы в Будапешт. В результате в октябре акционеры пришли к согласию.
Глава венгерского правительства также высказывался за расширение финансового сотрудничества с Россией. На данный момент страны активно взаимодействуют в энергетической сфере — Россия поставляет газ, реализует совместный проект АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.
Как заявил в феврале глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, Россия ценит самостоятельную позицию Венгрии в Евросоюзе и НАТО и рассчитывает на продолжение активных двусторонних контактов.
«Признаюсь, что мы отдаём должное и с большим уважением относимся к самостоятельной политике Венгрии и в двустороннем контексте, и в рамках евроинтеграционных структур», — сказал сенатор.
«Регресс демократии»
Американские конгрессмены также уверены, что в последние годы в Венгрии наблюдается «регресс демократии». В связи с этим они считают, что Штатам и дальше следует «помогать» венгерскому гражданскому обществу.
«Данная резолюция служит ясным указанием на то, что США будут и впредь дорожить важными двусторонними отношениями с Венгрией, рассматривая в качестве приоритета содействие становлению в Венгрии крепкого и свободного гражданского общества», — считает один из авторов резолюции Джо Уилсон.
Тем временем большинство жителей Венгрии выражают поддержку партии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз». По результатам выборов в Европарламент, которые прошли в странах ЕС в конце мая, она набрала более 50% голосов и получила наибольшее число мнадатов.
Евроскептики и правые успешно прошли в Европарламент, и это напугало Вашингтон, отметил политолог Андрей Суздальцев. Теперь США будут искать повод, чтобы изменить этот баланс. В понимании американского истеблишмента то, что они делают в других странах, не является вмешательством во внутренние дела, подчеркнул он.
«Если народ голосует не так, как хотят США, — народ ошибается. Соединённые Штаты наделили себя правом изменить ситуацию, так как считают, что выражают интересы всего западного мира», — добавил эксперт.
Напомним, что по результатам европейского голосования центристские фракции, которые во многом определяли политику ЕС, утратили лидерство. Вместе с тем евроскептики укрепили свои позиции. В частности, их поддержали большинство граждан Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Польши.
- Политика против прагматики: в Германии указывают на необходимость поддержать НАТО в противостоянии с Россией
- «Форпост противостояния с Россией»: в Польше призвали бороться с «влиянием Москвы» в странах «Восточного партнёрства»
- «Избиратель вновь забеспокоился о своём будущем»: автор Telegram-канала ИА «Стекломой» об итогах выборов в Европарламент