«Европа устала быть рабыней элит»: центристы теряют большинство в Европарламенте по итогам выборов

На выборах в Европарламент подсчитали предварительные результаты голосования. Главным итогом стала утрата лидерства двумя центристскими фракциями, которые во многом определяли политику ЕС. Центристы в сумме потеряли 72 места, и теперь им будет сложно добиться абсолютного большинства в Европарламенте, полагают эксперты. Вместе с тем на минувших выборах серьёзно укрепили позиции евроскептики и одновременно с ними — более радикальные сторонники евроинтеграции. В частности, правые и евроскептики одержали победу во Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Польше. По словам главы МВД Италии Маттео Сальвини, чья партия «Лига» уверенно выиграла выборы, итоги прошедшего голосования можно считать началом «нового европейского Возрождения».

В конце минувшей недели в 28 странах ЕС прошли выборы в Европейский парламент (ЕП). Окончательные итоги будут подведены чуть позже, однако предварительные результаты уже известны. Ключевым моментом кампании можно назвать серьёзную потерю мест двумя центристскими партиями, из-за которой они в течение следующих пяти лет не будут иметь парламентского большинства.

Согласно опубликованным на сайте ЕП предварительным итогам голосования, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) получает 179 мандатов и по-прежнему будет самой крупной парламентской группой, однако в уходящем составе Европарламента у христианских демократов было 216 мест (-17,1%).

Левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) также сохранил за собой второе по численности представительство, получив 150 мандатов (было 185, -18,9%).

Таким образом, центристы возьмут 329 мест из 751 и потеряют абсолютное парламентское большинство (было 401). В итоге для его достижения двум партийным объединениям придётся формировать коалицию с ещё по меньшей мере одной фракцией.

На третье место поднимается выступающий за евроинтеграцию «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), который получит 107 мест против 69 в уходящем составе ЕП (+55%). Четвёртое по величине представительство достаётся фракции «Зелёные — Европейский свободный альянс» (Greens-EFA). Им достанется 70 мандатов (было 52, +34,6%).

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Одинаковое число мест — по 58 — получат евроскептики из группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и праворадикальная фракция «Европа наций и свобод» (ENF). Однако, если ECR теряет четверть своего представительства в ЕП (было 77), то ENF значительно расширяет его (было 36 парламентариев, + 61,1%).

Также в ЕП проходят евроскептики из группы «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD), взявшие 56 мест против 42 в уходящем парламенте (+33,3%) и «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL), потерявшие своё представительство (38 против 52, -36,8%). Кроме того, европейцы выбрали 28 парламентариев, пока не связанных ни с одной из политических групп, представленных в ЕП, и ещё семь независимых депутатов.

Ещё одним интересным итогом прошедшей кампании можно назвать сравнительно высокую для выборов в Европарламент явку, которая составила около 51%. Дело в том, что явка планомерно снижалась в последние 40 лет. Если на первых выборах в ЕП в 1979 году она составила 62%, то в 1999-м — уже 49,5%, а пять лет назад — всего 42,61%.

Лучшие показатели явки на нынешнем голосовании показала Бельгия (89%) и Люксембург (84,1%), а худшие — Словакия (22,74%), Словения (28,29%) и Чехия (28,72%). Если говорить о Старой Европе, то худшую явку традиционно показали британцы — всего 37%.

Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен

Reuters

© Charles Platiau

Уже в понедельник, 27 мая, избранные депутаты могут начать переговоры о формировании фракций, а работа нового состава Европарламента начнётся 2 июля. Тогда же будет выбран председатель ЕП, его заместители, а также определён состав профильных комитетов.

Параллельно с этим 28 мая лидеры стран Евросоюза соберутся на торжественном ужине, чтобы начать переговоры вокруг назначений на ключевые посты объединения, включая председателя Еврокомиссии (кандидатуру преемника Жан-Клода Юнкера должен утвердить Европарламент).

На пост главы исполнительной власти ЕС претендуют ряд кандидатов от различных политических объединений, однако реально бороться за этот пост, по всей видимости, будут лидер Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер, действующий первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс (S&D) и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (ALDE).

«Всё изменилось. Большинство больше не в руках двух партий», — заявила Вестагер после оглашения предварительных итогов голосования.

В свою очередь, Тиммерманс констатировал, что EPP и S&D впервые потеряли большинство в Европарламенте, из-за чего политикам будет сложнее создать правящую коалицию. «Такова ситуация в странах — членах ЕС», — цитирует его ТАСС.

Говоря об успехах Альянса либералов и демократов за Европу, стоит отметить, что он по большей части связан с объединением ALDE с политическим движением французского лидера Эммануэля Макрона «Республика на марше». Обе политические силы выступают за максимальное углубление евроинтеграции, и лидер ALDE Ги Верхофстадт уже расценил третье место объединения как победу.

Однако усилили свои позиции и евроскептики. В частности, националисты из «Европы наций и свобод» почти на две трети увеличат своё присутствие в ЕП. Значительную часть этой политической силы составляют депутаты от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая во Франции заняла первое место, получив 22 мандата в Европарламенте. Партия Макрона пришла второй (21), а третье взяли зелёные.

Сама Ле Пен уже назвала прошедшее голосование «референдумом» для Макрона, призвав президента сделать соответствующие выводы и распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).

Лидер Партии брексита Найджел Фарадж

AFP

© Tolga Akmen

Правые из ENF также показали хорошие результаты в Италии, где «Лига» Маттео Сальвини взяла 28 мандатов в Европарламенте, тогда как Демократическая партия из S&D обеспечила себе 19 мест, а «Движение пяти звёзд» из EFDD — лишь 14.

По словам Сальвини, успехи правых в Италии, Франции и Великобритании можно считать началом «нового европейского Возрождения». «Это знак того, что Европа меняется. Что Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил», — заявил политик.

Говоря о британских выборах (кстати, после брексита численность ЕП сократится с 751 до 705 человек, а часть мест будет распределена согласно квотам), стоит отметить буквально оглушительный успех евроскептиков из Партии брексита во главе с Найджелом Фараджем (входит в EFDD). Они получили 29 из 73 мест, предназначенных для британского представительства. Следом идут либеральные демократы (16), лейбористы (11), зелёные (11) и лишь пятое место занимают консерваторы (4 места).

Таким образом, правящая британская партия показала худший показатель народной поддержки на выборах с момента её образования в 1834 году, пишет The Telegraph. Успех Партии брексита был в целом ожидаем, поскольку эта политическая сила выступает за выход из Евросоюза любой ценой и пользуется поддержкой наиболее активных сторонников брексита, в то время как консерваторы во главе с Терезой Мэй пытаются провести через национальный парламент компромиссное соглашение с ЕС.

The Conservative Party has slumped to its lowest national vote share since it was formed in 1834, gaining just 8.8% of the vote with 10/12 regions declared #EuropeanElectionResultspic.twitter.com/QKsSFzYphH — The Telegraph (@Telegraph) 27 мая 2019 г.

Говоря о предварительных итогах выборов в ЕП также стоит отметить успех зелёных в Германии, которые обошли СДПГ и заняли второе место (22 мандата), уступив лишь ХДС/ХСС (29). В Венгрии правое политическое объединение премьер-министра Виктора Орбана и вице-премьера Жолта Шемьена «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» получило 13 из 21 места национальной квоты (61,9%). В Испании лидируют социалисты, а в Польше партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского обошла «Европейскую коалицию» (22 против 17 мандатов).

«Вишенка на торте общеевропейских проблем»

Комментируя предварительные итоги прошедших выборов, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатировал, что особых сенсаций не произошло ни в одной из стран и результаты голосования примерно соответствуют раскладу сил, который показывали опросы общественного мнения.

«Главная проблема заключается в том, что традиционные партии: и левоцентристы, и правоцентристы — очень сильно просели. Очень сильно выросли и либералы, и зелёные, и консерваторы различного толка, и найти большинство в новом Европарламенте будет сложнее», — отметил он.

«Впервые будут серьёзные подковёрные интриги, которые потом выйдут на голосование, кто возглавит Еврокомиссию», — полагает эксперт.

Собеседник RT добавил, что в главных странах ЕС представители Европейской народной партии победили лишь в Германии, и то не очень убедительно, поэтому претензии этой политической силы на «главную должность в Европе» сейчас ниже, чем когда-либо.

«На мой взгляд, все основные игроки — Франция, Германия, Италия — будут пытаться выстраивать такую конфигурацию, которая, как они будут считать, им будет наиболее выгодна. Единственная, кто в этом не будет принимать участие, — это Великобритания, но победа Партии брексита является самым очевидным фактом, это как вишенка на торте общеевропейских проблем», — добавил Брутер.