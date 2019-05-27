«Джентльменской конкуренции не будет»: как в Великобритании идёт борьба за пост премьер-министра

Количество кандидатов на пост председателя правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании постоянно растёт — сейчас на него претендуют восемь человек. Наибольшие шансы на успех, как прогнозируют британские СМИ, имеют бывший глава МИД Борис Джонсон и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув. Эксперты считают, что борьба между однопартийцами сильно обострится и может сопровождаться политическими скандалами. Аналитики сходятся во мнении, что новый глава правительства будет сторонником «жёсткого» брексита, однако никто из кандидатов не знает, как провести его наиболее безболезненно для страны.

Количество претендентов на пост руководителя Консервативной партии и премьер-министра Великобритании увеличилось до восьми человек. О своих амбициях заявили министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, занимавшая в 2015—2017 годах эту же должность Андреа Лидсом и бывший министр по выходу королевства из ЕС Доминик Рааб. Об этом сообщают телерадиокомпания BBC и газета The Telegraph.

Ранее о намерении баллотироваться объявили глава МИД Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэттью Хэнкок, бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Последний считается наиболее вероятным претендентом на лидерство в партии тори и правительстве.

Список кандидатов может увеличиться как минимум до 11 человек. Британские СМИ сообщают, что в выборах председателя Консервативной партии могут принять участие глава МВД Саджид Джавид, министр обороны Пенни Мордонт, а также министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Тереза Мэй объявляет об отставке

AFP

© Daniel LEAL-OLIVAS

Стать претендентом на вакантный пост может любой депутат, заручившийся поддержкой двух своих коллег. Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку 7 июня. Её однопартийцы должны определиться с новым председателем до 20 июля.

У тори достаточно сложная процедура выборов. Голосование проводится членами парламентской фракции в несколько раундов по всему списку кандидатов, пока в нём не останутся два самых популярных претендента. В финале председатель определяется в ходе расширенного голосования, в котором участвуют все обладатели партийных билетов. В рядах тори насчитывается около 150 тыс. человек. Для победы кандидат должен получить более 50% голосов.

Отложенный старт

Мэй пришла к власти 13 июля 2016 года на волне обещаний запустить процедуру выхода Соединённого Королевства из ЕС. В поддержку брексита на референдуме в июне 2016 года высказались 51,9% граждан, пришедших на избирательные участки.

В результате тяжёлых переговоров с Евросоюзом Мэй договорилась о том, что официальная процедура выхода Великобритании из сообщества начнётся 29 марта 2019 года. Этот срок снимал с королевства обязанность участвовать в майских выборах в Европарламент.

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Но в итоге старт брексита был отложен и Великобритания не избежала выборов в законодательный орган ЕС. Причина переноса процедуры заключается в том, что Мэй не удалось убедить палату общин принять план выхода из Евросоюза, который был согласован с Брюсселем.

Прежде всего депутаты возмутились так называемым ирландским бэкстопом, который предполагает сохранение прозрачной таможенной границы между Северной Ирландией и входящей в ЕС Республикой Ирландия. По этому болезненному для британской государственности вопросу правительство Мэй пошло на уступки Евросоюзу.

На практике «бэкстоп» означает, что после начала брексита провинция Ольстер должна соблюдать ряд дополнительных требований ЕС, которые будут неактуальными для остальных регионов Соединённого Королевства. В частности, Северная Ирландия продолжит осуществлять беспошлинную торговлю с Дублином.

В плане по брекситу говорится, что это временная мера, которая будет действовать до тех пор, пока не будет найден альтернативный вариант решения проблемы. Лейбористы и часть однопартийцев Мэй восприняли ирландский «бэкстоп» как покушение на безопасность и суверенитет государства.

У депутатов возникли опасения, что в результате брексита будут нарушены заключённые в 1998 году соглашения Страстной пятницы, положившие конец конфликту между Лондоном и Дублином из-за Северной Ирландии.

Согласно этим договорённостям между Ольстером и Ирландией не может быть физической границы, перемещение людей и товаров должно осуществляться свободно, без каких-либо ограничений и проверок.

Заседание британского парламента

Reuters

© Reuters TV

Парламентарии полагают, что «бэкстоп» повлечёт за собой необходимость установления границы, что может привести к росту напряжённости и даже эскалации насилия в регионе.

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина пояснила в комментарии RT, что после выхода из ЕС Великобритании придётся установить контроль над товарооборотом между Ольстером и Ирландией.

«Без таможни и пунктов пропуска не обойтись, но это автоматически нарушает соглашения 1998 года. А если Лондон оставит границу прозрачной, то британские производители непременно понесут убытки», — отметила эксперт.

Ерёмина считает, что установление физической границы между Ольстером и Дублином не приведёт к возобновлению кровопролития. Однако рост сепаратистских настроений в Северной Ирландии будет неизбежным.

Вопрос ребром

Опрошенные RT эксперты отметили, что новый британский премьер-министр с большой долей вероятности будет вынужден реализовывать сценарий «жёсткого» брексита. На этот вариант Мэй не решилась, хотя в марте текущего года правительство Великобритании опубликовало соответствующую стратегию, предполагающую введение ряда новых таможенных правил.

По словам Ерёминой, сценарий «жёсткого» брексита означает, что Лондон покидает общий рынок ЕС и переходит на торгово-экономические отношения с Европой по правилам ВТО.

«Это чревато экономическими и политическими потрясениями. Но в сложившейся критической ситуации другого выхода попросту нет», — подчеркнула эксперт.

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В беседе с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также предположила, что новый глава правительства Великобритании будет сторонником «жёсткого» брексита. Большинство жителей страны поддерживают именно этот вариант решения проблем с Евросоюзом, констатирует эксперт.

«Скорее всего, лидером консерваторов и, соответственно, главой правительства станет «жёсткий брекситёр», — отметила Ананьева.

В свою очередь, Ерёмина полагает, что сторонниками «жёсткого» брексита являются почти все нынешние кандидаты на кресло премьера. Лидерами гонки, считает эксперт, станут Джонсон, Гоув и Рааб.

Как пишет британская газета The Daily Mail, наиболее острая борьба развернётся между Джонсоном и Гоувом, которые в 2016 году были лидерами движения Vote Leave (кампания в поддержку выхода Великобритании из ЕС. — RT), а потом превратились в соперников.

В преддверии выборов лидера консерваторов летом 2016 года Гоув выступил против своего союзника, рассчитывая на победу. Сплотив вокруг себя часть депутатов, он заявил, что «Борис не способен обеспечить лидерство и создать команду для решения предстоящей задачи», сообщала британская телерадиокомпания BBC. Джонсон под давлением однопартийцев отказался выдвигать свою кандидатуру.

Майкл Гоув

Reuters

© Toby Melville

Британская телерадиокомпания сравнила поведение политика с действиями главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда, который с лёгкостью входил в доверие коллег, а затем предавал их.

По словам Натальи Ерёминой, «на фоне очевидной слабости Мэй борьба внутри консервативной партии заметно обостряется».

«Не исключено, что количество кандидатов продолжит увеличиваться. У многих, включая Джонсона и Гоува, премьерские амбиции. Однако никто из претендентов не представляет, как можно максимально безболезненно решить накопившиеся проблемы. Это будет долгий и трудный путь», — рассуждает эксперт.

Предстоящие выборы станут серьёзным испытанием для консерваторов, рассказал в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, «тори расколоты на сторонников «мягкого» и «жёсткого» брексита». Борьба между двумя лагерями будет только усиливаться.