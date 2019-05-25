«Сложнее, чем можно представить»: к каким политическим последствиям может привести отставка Терезы Мэй

До 20 июля правящая Консервативная партия Великобритании должна выбрать нового лидера и премьер-министра страны. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост, по оценке букмекеров, считается экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, однако с ним намерены побороться множество других политиков. Эксперты отмечают, что во главе кабмина, скорее всего, встанет сторонник «жёсткого» брексита, поскольку достичь компромисса с Брюсселем не удаётся. По словам аналитиков, главная причина отставки Мэй — неспособность достичь согласия с парламентом по вопросу выхода из ЕС. Политологи указывают, что тори необходимо в ближайшее время консолидировать свою позицию, иначе избиратели окончательно разочаруются в партии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём уходе с поста лидера правящей Консервативной партии 7 июня. С соответствующим заявлением британский лидер выступила накануне после консультаций с членами собственной партии. Таким образом, когда тори выберут её преемника, она покинет и пост премьер-министра. Консерваторы намерены определиться с кандидатурой нового главы партии до 20 июля.

«Отставки ждали давно»

«Я глубоко сожалею и всегда буду сожалеть о том, что мне не удалось осуществить брексит, — заявила Мэй, объявляя о своей отставке. — Поиском решения, соответствующего итогам референдума (о выходе из ЕС. — RT), предстоит заняться тому, кто придёт мне на смену. Для успеха ему или ей потребуется добиться от парламента консенсуса в том, в чём я не добилась».

Заявлению британского лидера об уходе с поста предшествовала череда внутрипартийных кризисов. В среду, 22 мая, из-за разногласий с Терезой Мэй по поводу брексита со своего поста ушла лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Заседание палаты общин

© Parliament TV handout via REUTERS

Несогласие с планами Мэй вызвало отставки министров по делам брексита — Дэвида Дэвиса в июле прошлого года и Доминика Рааба в ноябре. По этой же причине кабинет министров покинули глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Макви в прошлом году. Кроме того, министр обороны Гэвин Уильямсон был вынужден оставить свой пост из-за подозрений в организации утечки секретной информации.

Британский парламент трижды голосовал против соглашения по брекситу, которое премьер-министр ранее достигла с Евросоюзом. Опасения депутатов вызывает возможность, при которой Северная Ирландия останется в рамках Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка, а остальная часть Великобритании — нет. Это чревато возникновением таможенной границы внутри самой Великобритании. В вину Терезе Мэй ставили неспособность достичь выгодных для Лондона условий выхода из Евросоюза.

Закончились ничем и продолжавшиеся несколько недель переговоры по этому вопросу с оппозиционной Лейбористской партией. Последней попыткой Мэй стало предложение провести повторный референдум по брекситу в случае одобрения парламентариями сделки с ЕС. Однако эта идея не встретила понимания лидера оппозиции Джереми Корбина и вызвала негодование среди консерваторов. В четверг на волне сообщений о требованиях к Мэй уйти в отставку глава МИД Джереми Хант и министр внутренних дел Саджид Джавид провели встречу с премьер-министром.

«Отставка Терезы Мэй вовсе не была неожиданностью. Отставки ждали давно, — заявила в интервью RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Достаточно вспомнить, что ещё в декабре 2018 года парламентская фракция консерваторов пыталась провести вотум недоверия премьеру. Тогда Мэй его выиграла, пообещав уйти с поста лидера партии до следующих выборов 2022 года».

Эксперт также напомнила, что в марте 2019 года Мэй обещала покинуть свой пост, если парламент одобрит соглашение, которое она достигла с ЕС. Депутаты отказались голосовать, но требовать отставки Мэй не прекратили, что в конечном итоге привело к её решению покинуть пост.

«Недовольство её политикой в партии стало настолько широким, что в конце концов принесло свои плоды», — пояснила эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что, хотя Терезу Мэй давно упрекали в том, что она не справляется со своими обязанностями, на самом деле эти упрёки были вызваны стремлением других политиков заработать очки на критике Мэй. Взваливать же на себя миссию вывода страны из ЕС мало кто хотел.

«В результате эти политики серьёзно переиграли — Мэй не выдержала давления и ушла в отставку», — считает политолог.

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На сегодняшний день британские букмекерские конторы считают наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Reuters. Его шансы сменить Терезу Мэй оценивают в 40%. Другим вероятным претендентом считается министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб с 14% поддержки. Оба ранее активно критиковали инициативы Мэй, считая, что её договорённости с ЕС ущемляют британский суверенитет.

Борис Джонсон

Reuters

© Toby Melville

О намерениях побороться за пост премьер-министра страны, кроме Бориса Джонсона, заявили министр иностранных дел Джереми Хант, член Консервативной партии экс-глава палаты общин Андреа Лидсом, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, экс-министр по международному развитию Рори Стюарт и один из наиболее жёстких сторонников брексита среди британских парламентариев Стив Бейкер. Грэм Брейди, который 24 мая оставил пост главы парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов от Консервативной партии, тоже заявил, что вскоре примет решение, будет ли он выдвигаться в премьер-министры. Именно с Брейди незадолго до того, как объявить о своей отставке, встречалась Тереза Мэй.

Среди наиболее вероятных претендентов на роль главы британского правительства пресса Соединённого Королевства называет также министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, министра обороны Пенни Мордонт и министра труда и пенсий Эмбер Радд.

По словам Елены Ананьевой, тори ждут непростые два месяца, так как выборы партийного лидера, который и займёт пост премьер-министра, проходят по довольно непростой схеме. Чтобы оставить двух наиболее популярных кандидатов, среди членов парламентской фракции консерваторов несколько раз будет проведено голосование по всему списку претендентов. Каждый раз наименее популярный кандидат будет вычёркиваться из списка, выносимого на следующее голосование, пока в нём не останутся всего два человека. Кто из них возглавит партию и страну, уже будет решаться на расширенном голосовании 150 тыс. членов партии консерваторов. Претендент, набравший более 50% голосов однопартийцев, и станет преемником Терезы Мэй.

Наталья Ерёмина отмечает, что сейчас в Великобритании «ситуация сложнее, чем можно представить». Из-за того, что тори не могут сформировать внутри партии единый подход к брекситу, народная поддержка консерваторов падает. На местных выборах в начале мая партия показала худшие результаты за 20 лет.

«Сама партия консерваторов потеряла легитимность в глазах избирателей. Проблема заключается в том, что практически любое новое лицо, если оно не будет связано с реализацией задач брексита, будет восприниматься как нелегитимное», — считает Ерёмина.

При этом на тори с правой стороны политического фланга давит недавно созданная Партия брексита Найджела Фараджа, которая принимает участие в выборах в Европарламент.

«Консерваторы изберут брекситёра, — считает Елена Ананьева. — Партия брексита Найджела Фараджа отбирает сторонников у консерваторов, и для того, чтобы их вернуть, нужно занять жёсткую позицию по брекситу. Соответственно, скорее всего, лидером станет жёсткий брекситёр. Но никакие субъективные факторы исключать нельзя».

Терпение на исходе

Реагируя на отставку Терезы Мэй, пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что председателю ЕК Жан-Клоду Юнкеру было приятно с ней работать, но он надеется построить «рабочие отношения с любым новым премьер-министром».

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Лондона прояснить ситуацию с выходом из Евросоюза. А представитель испанского правительства Исабель Села заявила, что в результате отставки Мэй Мадрид ожидает «жёсткого» брексита — выхода Великобритании из ЕС без всяких договорённостей с Евросоюзом.

Саймон Ковни

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

Ирландский министр иностранных дел Саймон Ковни, комментируя новость об отставке Мэй, заявил, что со стороны Евросоюза «терпение заканчивается» и ЕС не намерен менять условия сделки по брекситу для Великобритании, кто бы ни встал у руля британского кабинета министров.

«Всё очень непросто, — отмечает Елена Ананьева. — С одной стороны, ЕС отказывается изменять соглашения и вести какие-либо переговоры на этот счёт. С другой, если к власти в партии придёт жёсткий брекситёр, то он выведет Британию из ЕС и без сделки, о чём, например, Борис Джонсон всегда и говорил». 24 мая, как сообщает Reuters, Джонсон заявил, что выступает за выход Великобритании из ЕС до 31 октября этого года «с соглашением или без».

Что касается отношений с другими странами, в том числе с Россией, то на этом направлении эксперты не ожидают серьёзных изменений. В частности, Лондон продолжит использовать обвинения в адрес России в покушении на жизнь Юлии и Сергея Скрипаль для того, чтобы отвлечь хотя бы часть внимания от проблем с брекситом. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьерство Мэй пришлось «на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях».

«На 80% можно быть уверенным в том, что особенных изменений не произойдёт, — считает Наталья Ерёмина. — Они и не выгодны в условиях брексита. Дело Скрипалей было отвлекающим манёвром для Терезы Мэй. Вряд ли от этого отвлекающего манёвра откажется кто-то ещё».