«Не в ладу с британским народом»: почему две ведущие партии Британии проиграли выборы в местные органы власти

Консервативная партия Великобритании показала худший результат на выборах в местные органы власти за последние два десятилетия. Несмотря на то что тори удержали лидирующие позиции, они потеряли более 1300 мест и контроль над 44 советами. Немного сдали свои позиции и лейбористы. Между тем либерал-демократы, выступающие против брексита, и независимые кандидаты значительно увеличили число мандатов. По мнению экспертов, британцы устали от нынешней власти, которая не может решить вопрос с выходом из ЕС, и оппозиции, не совершающей решительных шагов в этом вопросе. Аналитики полагают, что консерваторам и лейбористам стоит задуматься о более тесном сотрудничестве, чтобы избежать появления третьей крупной политической силы.

Правящая Консервативная партия Великобритании показала худший результат на местных выборах за последние несколько десятилетий. Она лишилась более 1,3 тыс. мест (число мандатов сократилось до 3562) в локальных органах власти и утратила контроль над 44 советами, имея теперь большинство лишь в 93 из 248 советов.

Поддержка оппозиционной Лейбористской партии также сократилась, хотя и не столь значительно. Лейбористы потеряли 82 места (теперь у них 2023 места) и контроль над шестью советами.

Больше остальных свои позиции укрепила партия «Либеральные демократы», выступающая за сохранение членства Великобритании в ЕС. По данным Sky News, она увеличила количество мандатов в местных органах власти на 704 (до 1351).

По словам главы либерал-демократов Винса Кейбла, партия показала лучший результат в истории, а британцы продемонстрировали своё недоверие по отношению к консерваторам и лейбористам, которые поддерживают брексит.

Кроме либерал-демократов, удачными выборы стали и для небольших политических сил, включая Партию зелёных. Укрепить свои позиции на региональном уровне смогли и независимые кандидаты.

Накануне оглашения результатов выборов лидер консерваторов, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что её партия в настоящее время переживает не лучшие времена.

«Это трудное время для нашей партии, и нынешние выборы это продемонстрировали. Но я думаю, что эти выборы стали ясным призывом к нам и к Лейбористской партии: просто возьмите и обеспечьте брексит», — заявила Мэй.

Несмотря на укрепление позиций противников разрыва отношений с ЕС, британский премьер-министр не намерена менять стратегию по выходу Великобритании из Евросоюза.

«Выход с хорошим соглашением, которое мы урегулировали, — лучший вариант, который у нас имеется. Выход из ЕС с соглашением, работающим на благо всех частей страны, — это лучшее решение», — считает Мэй.

«Показатель упадка двух ведущих британских партий»

Как отмечают аналитики, причина неутешительных для консерваторов и лейбористов результатов местных выборов заключается в растущем разочаровании британского общества из-за неудач правительства, связанных с брекситом.

Евросоюз не намерен пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщила в конце апреля официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева.

«Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка», — подчеркнула она.

По словам Андреевой, на данный момент переговоры вокруг брексита между Брюсселем и Лондоном не ведутся.

Напомним, изначально стороны пришли к договорённости начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза в конце марта. Однако эта дата отодвигалась несколько раз — Мэй неоднократно просила об отсрочке, так как британским парламентариям не удалось прийти к единому решению по условиям брексита.

Флаги Великобритании и ЕС

Reuters

© Peter Nicholls

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель и Лондон договорились отложить выход Британии из ЕС до 31 октября 2019 года.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер согласен с тем, что итоги голосования в Великобритании отражают разочарование жителей страны политикой партий, которые пока так и не смогли вывести из тупика переговоры по брекситу.

«Жители Великобритании устали от двух крупнейших партий на фоне ситуации с брекситом, от их неспособности решать системные проблемы. Британцы утомлены неопределённостью, поскольку никто не знает, как точно будет проходить процесс выхода страны из ЕС. Англичане по своей натуре не те люди, которые делают что-либо с завязанными глазами, — этот народ привык делать осторожные шаги», — отметил Швейцер в беседе с RT.

По его словам, провал двух ведущих политических сил королевства на местных выборах является результатом внутреннего кризиса.

«Вся эта запутанная история с брекситом внесла абсолютную сумятицу в правящий класс страны. Консерваторы проиграли, так как не предлагают никакой альтернативы. Лейбористы уступили, поскольку выдвигают её в незначительной степени», — пояснил эксперт.

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В этой ситуации либеральным демократам удалось перетянуть на себя часть электората консерваторов — людей, которые не удовлетворены тем, что происходит с брекситом, и перспективами существования Великобритании вне Евросоюза, считает Швейцер. В то же время «Зелёные», по его мнению, вероятно, «отобрали голоса» у лейбористов, так как обе эти партии ориентируются на интеллигенцию и малообеспеченные слои рабочего класса. Причина того, что независимым кандидатам удалось значительно укрепить свои позиции на региональном уровне, также заключается в разочаровании народа двумя основными партиями, заявил Швейцер.

По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, и лейбористы, и тори очень много потеряли из-за скандала, связанного с брекситом.

«Либерал-демократы становятся сильнее, это может свидетельствовать о том, что двухпартийная система Великобритании даёт слабину. Вероятно, британцы хотели бы возврата к тем порядкам, когда либдемы тоже были значимым элементом власти», — отметил Тэвдой-Бурмули в разговоре с RT.

Можно предвидеть, что на общенациональных выборах консерваторы и лейбористы могут потерять часть своего электората, которую перетянут восходящие политические силы, в первую очередь либерал-демократы, считает эксперт.

«От любой правящей партии, если она долго сидит у власти, народ устаёт. Британцам необходимо какое-то обновление. Однако ситуация усугубляется ещё и брекситом, из-за которого правящие силы потеряли свою популярность», — констатировал Тэвдой-Бурмули.

Он также добавил, что результаты местных выборов должны стать тревожным звонком для двух основных политических сил и побудить их к большему сотрудничеству по определению формата брексита.

Удар по консерваторам

По мнению экспертов, на результаты местных выборов мог повлиять и крупный внутрипартийный скандал, связанный с отставкой британского министра обороны, которого Мэй уличила в несанкционированном распространении ведомственной информации.

Напомним, за несколько часов до открытия избирательных участков глава тори отправила в отставку Гэвина Уильямсона, возглавлявшего Минобороны страны. Мэй возложила на него ответственность за утечку информации из Совета национальной безопасности и представила экс-министру «убедительные свидетельства», указывающие на его причастность к произошедшему. После этого она заявила о необходимости провести соответствующее расследование.

Экс-глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Reuters

© Toby Melville

«По этой причине с большой грустью сообщаю: я приняла решение о том, что больше не обладаю полным доверием к вам как к министру обороны и члену кабинета министров и прошу вас покинуть правительство», — говорилось в открытом письме главы правительства Уильямсону.

Между тем сам экс-глава Минобороны опроверг обвинения премьер-министра.

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«Мне жаль, что вы считаете, что недавние утечки из Совета нацбезопасности произошли из моего ведомства. Я подчёркиваю, что это не так. Я категорически отрицаю, что имел какое-либо отношение к данной утечке, и уверен, что тщательное и официальное расследование подтвердит мою позицию», — написал он в ответном публичном письме.

Кроме того, Уильямсон подчеркнул, что ранее ему от Мэй уже поступало предложение уйти в отставку, однако он отказался от такого шага, поскольку это означало бы призвание вины.

Как отмечает Владимир Швейцер, отставка Уильямсона могла в значительной степени отразиться на исходе местных выборов в Великобритании.

«На избирателя повлияла такая неожиданная, скандальная ситуация вокруг британского министра обороны. Это сильно ударило по консерваторам в целом. Вообще, непонятно, зачем Тереза Мэй устроила всё это накануне выборов. Или, может быть, это голосование было для неё совершенно необязательным и она считает его второстепенным этапом», — отметил эксперт.

Альтернативная политическая сила

Народ отказывается голосовать за консерваторов и лейбористов, так как в британском обществе существует запрос на альтернативную политическую силу, полагают эксперты.

Напомним, 12 апреля бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж заявил о создании новой Партии брексита, цель которой — провести «демократическую революцию» в Великобритании.

«Наш парламент и наше правительство пытаются аннулировать величайшее проявление демократии в истории этих островов (выход Великобритании из ЕС. — RT). Пора дать отпор! Так что да, я сегодня создал Партию брексита, мы поборемся на европейских выборах 23 мая. И мы попытаемся осуществить в этой стране демократическую революцию. Ни Лейбористская, ни Консервативная партия в данный момент для этого не годятся. Наш парламент не в ладу с британским народом. Пора что-то делать! Этим я и намерен заняться», — заявил Фарадж в эфире телеканала Fox News.

Бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж

Reuters

© Toby Melville

По его словам, отсрочка выхода Великобритании из ЕС — это попытка элиты противодействовать воле британского народа.

По мнению Александра Тэвдой-Бурмули, исходя из нынешней ситуации, появление представителей Партии брексита в британском парламенте вполне вероятно.

«Какой-то уровень евроскептицизма у британцев будет присутствовать всегда. При этом небольшие партии могут на этой волне внезапно получить ограниченное представительство в парламенте», — пояснил эксперт.

Его точку зрения разделяет и Владимир Швейцер. Эксперт полагает, что, воспользовавшись путаницей в британском правительстве, Партии брексита удастся завоевать достаточно большое количество голосов.

«На первый план выходит альтернативная политическая сила. Новая партия Найджела Фараджа может набрать очень много голосов. Вероятно, произойдёт ситуация, аналогичная успеху на последних выборах Партии независимости Соединённого Королевства, у которой есть свой электорат, активисты и СМИ. Такой сценарий вероятен и с Партией брексита, учитывая, что в рядах консерваторов наблюдается полный разлад и лейбористы также стремительно теряют свои позиции», — отметил Владимир Швейцер.