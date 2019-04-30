«Сильный психологический эффект»: как брексит мог повлиять на настроения ирландских радикалов

«Безумцы» из «Новой ИРА» используют сегодня тему насилия, чтобы сорвать брексит, заявил депутат от «Демократической юнионистской партии» (DUP) Грегори Кэмпбелл. Так он прокомментировал недавнюю гибель американской журналистки Лайры Макки во время перестрелки в Ольстере. Репортёр получила смертельное ранение в ходе стычки ирландских радикалов с полицией. Как отмечают эксперты, местное население не поддерживает силовые методы «Новой ИРА», но брексит актуализировал вопрос нового разделения ирландцев, что провоцирует радикалов к ответным действиям.

Представители ирландской «Демократической юнионистской партии» (DUP) жёстко осудили действия «Новой Ирландской республиканской армии», по вине которой несколько дней назад погибла журналистка американского издания Mediagazer Лайра Макки. Парламентарий Грегори Кэмпбелл (DUP) назвал военизированную группировку «безумной».

По словам Кэмпбелла, нет ничего удивительного в том, что «убийцы и отщепенцы» попробуют оправдать свои действия текущей политической повесткой, хотя такие же структуры «совершали преступления и теракты лет за двадцать до референдума о выходе из состава ЕС».

«Оправдания терроризму не было и быть не может. К сожалению, некоторые тиражируют тему насилия в попытках сорвать брексит», — напомнил политик, комментируя заявление, сделанное «Новой ИРА» накануне.

Полиция осматривает место гибели журналистки Лайры Макки

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

Напомним, сотрудник американского издания Mediagazer (США) Лайра Макки была ранена во время беспорядков, начавшихся в городе Лондондерри 18 апреля. Журналистка скончалась в больнице от полученного ранения, полиция квалифицировала случившееся как теракт. Также было открыто дело по факту убийства. Правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых.

Как впоследствии заявили представители «Новой ИРА», Макки случайно попала под огонь, который открыли неизвестные в масках по сотрудникам полиции.

«В ходе того, как (наши силы) атаковали врага, Лайра Макки была трагически убита, так как стояла рядом с вражескими силами», — сообщили в организации, добавив, что приносят «искренние извинения» родственникам и друзьям журналистки.

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

Заявление было опубликовано в издании The Irish News, а вскоре представители группировки дали интервью газете The Sunday Times. Радикалы заявили, что решение Великобритании выйти из состава ЕС и перспективы появления жёсткой границы на острове подталкивает ирландскую молодёжь к тому, чтобы примыкать к военизированной структуре. Кроме того, в «Новой ИРА» считают, что ни одна из легальных партий сейчас не представляет интересы молодёжи.

«Левых политических партий больше нет», — заявили в ИРА, подчеркнув, что «Шинн Фейн» давно превратилась в центристскую партию.

Радикалы пояснили, что своими акциями хотят дать понять миру, что в Северной Ирландии продолжается конфликт.

«Наши вооружённые акции имеют лишь одну цель — быть символом и пропагандой», — заявили в ИРА.

В группировке понимают, что их действия осуждаются обществом, но в этом нет ничего нового, потому что «у ирландского республиканизма всегда было мало приверженцев».

Противостояние Ирландии и Англии насчитывает много веков — впервые английские войска покорили часть Изумрудного острова в XII веке. В 1801 году Ирландия была включена в состав Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.

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В 1921 году южные районы Ирландии получили независимость (с 1949 года — Республика Ирландия), в составе Соединённого Королевства остались только шесть северных графств, населённых преимущественно протестантами. Сейчас этот регион носит название Северная Ирландия, ситуация здесь оставалась неспокойной до 1998 года, когда подписание Соглашения Страстной пятницы (Белфастское соглашение) положило конец вооружённым стычкам между католиками и протестантами, а также терактам ИРА. Ключевым положением договора стала ликвидация жёсткой границы между Республикой Ирландией и ирландскими территориями Соединённого Королевства.

Впрочем, официально об отказе от вооружённых методов ведения борьбы ИРА объявила только в 2005 году.

«Обратный эффект»

Белфастское соглашение удовлетворило не всех членов ИРА. В организации произошёл раскол, в результате которого возникла «Подлинная Ирландская республиканская армия» (Real IRA), выступающая за продолжение борьбы за объединение. В 2012 году структура получила название «Новая ИРА» (New IRA), она внесена в списки террористических организаций в США и Великобритании.

«Мы так и не решили проблемы, которые существовали ещё до подписания Белфасткого соглашения. Сейчас говорят о проведении референдума по вопросу статуса границы, но это решение остаётся за британским министром. Великобритания до сих пор вправе накладывать вето на ирландский суверенитет», — заявил один из членов группировки в интервью The Sunday Times.

Члены Ирландской республиканской армии (ИРА) , 1977 год.

AFP

Организация представляет серьёзную угрозу, отмечают эксперты. Недавняя атака в Лондондерри — не первое вооружённое выступление «Новой ИРА» за последнее время. В марте радикалы разослали самодельные бомбы в лондонские аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также в университет шотландского города Глазго.

Как отметила в интервью RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, «Новая ИРА» ведёт в чистом виде террористическую активность, пропагандируя молодёжь вступать в свои ряды.

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«Именно молодежь не знает, как выглядела ситуация, когда насилие на улице было нормальным явлением. Молодёжь легче радикализировать чем тех, кто помнит былой уровень насилия и не хочет возвращения этого. Что касается целей «Новой ИРА», то они пытаются своими действиями подтолкнуть власть к проведению референдума об объединении двух Ирландий. Но это, конечно, вызовет обратный эффект», — отметила эксперт.

В январе группировка взорвала автомобиль рядом со зданием суда в Лондондерри. Полиция успела эвакуировать всех людей после того, как получила сообщение о готовящемся теракте. Организаторы взрыва пригрозили новыми насильственными акциями против властей Соединённого Королевства.

В январе британский кабмин утвердил финансирование мероприятий для поддержания мира в Северной Ирландии на сумму £300 млн (около $382 млн). Проект называется PEACE Plus, он заменит завершающуюся в следующем году программу PEACE.

Впрочем, в Лондоне не спешат полностью вычёркивать из памяти историю конфликта. 28 апреля Скотленд-Ярд возобновил расследование гибели британского депутата от Консервативной партии Эйри Нива. Один из ближайших соратников Маргарет Тэтчер был взорван в своём автомобиле членами ИРА в 1979 году.

«Если будут обнаружены какие-либо потенциальные зацепки, то полиция тщательно их изучит на предмет привлечения виновных к ответственности», — заявил глава британского МВД Саджид Джавид.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, возобновление уголовного расследования дела полувековой давности напрямую связано с сегодняшним обострением в Ольстере.

«Возобновив процессуальные действия по делу 1979 года, Скотленд-Ярд получил право на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении всех, кто причисляет себя к ИРА. Полиция поступила разумно, ведь появилось новое поколение экстремистов, которые пытаются доказать всем, что они являются правопреемниками ИРА», — пояснил эксперт в интервью RT.

Бесконечный тупик

Идеи вооружённой борьбы за воссоединение ирландцев не находят широкого отклика в Северной Ирландии, но в целом будущее региона беспокоит очень многих, отмечают эксперты.

По словам Манойло, недовольство планами Лондона по ирландской границе в Северной Ирландии действительно велико, потому что проблема не решена, а только отложена на время.

«Существующий мирный договор предполагает, что никаких границ между Северной Ирландией и Республикой Ирландия быть не должно. Брексит автоматически нарушает этот договор и создаёт границу. Ирландцы встревожены и обеспокоены, хотя это не означает, что они готовы взяться за оружие, как предлагает «Новая ИРА», — добавил эксперт.

Акция сторонников брексита, март 2019 года.

Reuters

© Dylan Martinez

Нахождение Соединённого Королевства в составе ЕС позволяло сохранять прозрачность границы на острове для товаров, капиталов и людей, но предстоящий брексит поставил перед Лондоном вопрос о переформатировании пограничного режима.

Сохранив прежний уровень прозрачности границ, Великобритания, по сути, сохранит прежний порядок оборота товаров и капиталов с ЕС, что сведёт на нет итоги брексита. Кроме того, Великобритания может столкнуться с проблемами при поиске новых торговых партнёров из-за «окна» на границе с таким мощным торговым объединением, как Евросоюз. Ещё один вариант, при котором новая таможенная граница пройдёт по Ирландскому морю, неприемлем для Лондона — это означало бы экономическое отделение Северной Ирландии от государства.

Создания жёсткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, в свою очередь, не допустят Дублин и Брюссель. Хотя изначально планировалось, что выход Великобритании из ЕС состоится уже в конце марта 2019 года, Лондону пришлось взять отсрочку до 31 октября для поиска приемлемого решения по ирландской границе.

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По мнению Манойло, о том, что брексит спровоцирует массу проблем, можно было предположить заранее, но руководство Консервативной партии думало в тот момент о своих политических интересах.

«Когда личный рейтинг Дэвида Кэмерона начал падать, он хотел всем показать, что является политиком, который сможет выжать уступки от ЕС. Он начал шантажировать ЕС брекситом, а когда понял, что проект надо сворачивать, точка невозврата была пройдена», — напомнил эксперт.

Сейчас у Лондона нет понимания, как решать вопрос ирландской границы, считает Бабынина. Эта неопределённость и гипотетическая вероятность нового разделения ирландцев провоцируют радикалов к активизации, отмечает эксперт.

«Деятельность «Новой ИРА» не поддерживает никто, в том числе и ирландские националисты, но мысль о восстановлении границы пугает всех. Это может не только нанести урон приграничному бизнесу, контактам людей, но и произведёт очень сильный психологический эффект. Появление пропускных пунктов сразу напомнит о блокпостах, которые стояли здесь вплоть до конца прошлого века и были целями атак», — подытожила эксперт.