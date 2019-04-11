«Вечный брексит»: поможет ли новая отсрочка выхода из ЕС решить парламентский кризис в Британии

Лидеры 27 стран Евросоюза и Британия договорились о новой отсрочке по брекситу — до 31 октября. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. При этом ЕС не намерен пересматривать условия выхода Великобритании, а дата была перенесена для того, чтобы кабинет Терезы Мэй успел разрешить парламентский кризис, связанный с брекситом. Парламентарии уже три раза отвергали проект соглашения о выходе, предложенный Мэй. Эксперты считают, что британское правительство не в состоянии провести брексит, а ЕС не устраивает отсутствие решения по этому вопросу.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября. По словам Туска, такое решение было принято для того, чтобы британские власти могли найти оптимальное решение по выходу из создавшейся ситуации.

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«27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении (срока брексита. — RT) до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение», — написал Туск в своём Twitter.

При этом он отметил, что ЕС не будет пересматривать условия соглашения по выходу Британии из союза.

«Теперь ситуация находится в руках Соединённого Королевства для того, чтобы ратифицировать соглашение до завершения продления срока. Оно сможет также поразмышлять в целом о стратегии брексита, что может привести к изменениям в политической декларации, но не в соглашении о выходе», — приводит слова Туска РИА Новости.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил эту позицию и заявил, что ЕС не станет пересматривать соглашение по брекситу.

«В июне, когда мы встретимся снова, мы не будем заново вести переговоры между собой или с Великобританией... Соглашение по выходу должно соблюдаться полностью. Мы не хотим, чтобы соглашение по выходу было поставлено под сомнение», — подчеркнул Юнкер.

Предложение об очередной отсрочке было принято правительством Терезы Мэй только потому, что оно находится в тупике, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Несмотря на слова Терезы Мэй о желании как можно быстрее выйти из ЕС, она не уточняет, как именно. Премьер-министр может откладывать голосование сколь угодно долго — в этом составе парламента она не получит положительного решения по соглашению. Так что время, на которое оно переносится, не имеет никакого значения. Это просто введение в заблуждение собственных избирателей», — отметил Брутер в беседе с RT.

Время и альтернативы

Первоначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Однако из-за того, что соглашение о выходе блокируется парламентом страны, Брюссель предоставляет Лондону всё новые отсрочки.

Тереза Мэй в британском парламенте

© Reuters TV via REUTERS

Напомним, что нынешний политический кризис вокруг брексита возник из-за нежелания парламентской оппозиции — лейбористов, Шотландской национальной партии и Демократической юнионистской партии (представляющей Северную Ирландию) — принимать проект соглашения по брекситу, подготовленный кабинетом Терезы Мэй.

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В конце марта парламентарии потребовали от Мэй передать им контроль над повесткой по брекситу и решили провести голосование по альтернативным вариантам выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Однако ни один из вариантов не набрал необходимого количество голосов.

За два дня до решения Европейского совета предоставить Лондону ещё одну отсрочку палата общин одобрила законопроект, призванный не допустить «жёсткого» варианта брексита. В нём говорится о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая определяет процедуру и сроки выхода страны из состава Европейского союза.

Никто не знает, сколько ещё отсрочек запросит правительство Мэй и состоится ли брексит, отметила в разговоре с RT глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Неизвестно, что будет происходить в британском парламенте в ближайшее время: партийная дисциплина нарушена, законодательная власть пытается взять вверх над исполнительной. Ситуация подвисла в воздухе... ЕС не заинтересован в том, чтобы Британия вышла из союза. Однако нерешённый вопрос не устраивает Евросоюз», — пояснила эксперт.

По словам Елены Ананьевой, отсрочка до 31 октября обусловлена скорыми выборами в Европейский парламент, где ЕС должен сформировать новый состав своих управленческих органов и принять бюджет.

«У Великобритании существует несколько вариантов: одобрить сделку, которую согласовала с ЕС Тереза Мэй в ноябре 2018 года, либо провести выборы в ЕП и уже после утверждать сделку, либо провести всеобщие парламентские выборы и выйти 31 октября из ЕС без сделки. Британское правительство против повторного референдума», — отметила Ананьева.

Никаких переговоров

Европейцы и британские граждане не могут жить в условиях, когда выход страны из состава Евросоюза постоянно переносится без понимания того, на каких условиях он будет проходить, заявил 11 апреля глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Ни британцы, ни европейские граждане не могут жить в условиях постоянного, вечного брексита. Я надеюсь, что это сообщение будет услышано в Соединённом Королевстве», — приводит слова министра ТАСС.

Митинг против выхода Великобритании из ЕС перед зданием британского парламента в Лондоне, 10 апреля 2019 года

Reuters

© Gonzalo Fuentes

Вслед за Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером он пояснил, что Европа дала эту отсрочку британскому правительству для принятия уже существующего соглашения о выходе.

«Эти переговоры могут быть возобновлены только после выхода Великобритании из ЕС. Ни в коем случае не обсуждается изменение соглашения о выходе, британским властям лишь даётся время на то, чтобы его ратифицировать и провести упорядоченный выход», — добавил Ли Дриян.

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Главным камнем преткновения, из-за которого британские парламентарии не хотят утверждать вариант соглашения Терезы Мэй, до сих пор остаётся вопрос границы с Ирландией, напомнил в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

В Северной Ирландии 40 лет продолжался кровопролитный гражданский конфликт, который завершился в 1998 году подписанием Белфастского мирного соглашения. Основой соглашения послужило положение об отсутствии физической границы между Северной Ирландией, которая является частью Британии, и Республикой Ирландия, которая остаётся частью ЕС. Чтобы обеспечить выход из Евросоюза, британским властям придётся возводить границу, а это может привести к новым конфликтам, считают эксперты.

«Если ирландская граница останется открытой, то она нарушит систему суверенитета Великобритании после выхода из ЕС. Если же будет принято решение её закрыть, то местное население будет протестовать, возникнет проблема взаимоотношений с местными элитами и начнутся новые конфликты между ирландскими националистами и протестантами», — пояснил Швейцер.

По его словам, всё говорит о том, что кабинет Терезы Мэй просто не в состоянии довести брексит до конца — в Консервативной партии раскол, а у премьер-министра слишком слабые позиции.

«Британский парламент выступает против «жёсткого» брексита, который нарушит экономические связи Соединённого Королевства с ЕС, и согласился только с тем, что переговоры надо продолжить. Но Евросоюз объявил, что все переговоры с Великобританией закончились», — отметил эксперт.

Елена Ананьева добавляет, что такой затяжной политический кризис демонстрирует глубину раскола в британском обществе и политической системе.

«Большинство в парламенте не хочет выходить из Евросоюза по «жёсткому» сценарию без соглашения, но другие варианты вызывают ещё больше разногласий. Британцы уже разочарованы во властях свой страны. На улицах проходят миллионные демонстрации как за брексит, так и против выхода из ЕС. Страна и британский парламент расколоты», — заключила эксперт.