Ес и Британия договрились о гибком продлении брексита до 31 октября

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Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран — членов Европейского союз и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение», — написал Туск.

Ранее Туск заявил, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза согласовали отсрочку брексита и сообщил, что намерен «встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании».

Позднее премьер Мальты Джозеф Мускат в своём микроблоге Twitter назвал разумной отсрочку брексита до 31 октября.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

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