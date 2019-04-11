Ес и Британия договрились о гибком продлении брексита до 31 октября
«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение», — написал Туск.
Ранее Туск заявил, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза согласовали отсрочку брексита и сообщил, что намерен «встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании».
Позднее премьер Мальты Джозеф Мускат в своём микроблоге Twitter назвал разумной отсрочку брексита до 31 октября.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.