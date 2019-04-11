Лидеры 27 стран ЕС согласовали отсрочку брексита

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Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза согласовали отсрочку брексита.

«27 стран ЕС согласовали продление статьи 50. Теперь я планирую встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании», — написал Туск.

Ранее глава Европейского совета призвал представителей стран ЕС рассмотреть просьбу Мэй об очередной отсрочке брексита на экстренном саммите 10 апреля. 

Он выразил надежду, что, «учитывая риски, которые представляет собой брексит без сделки для частных лиц и предприятий по обе стороны канала Ла-Манш», ЕС и впредь будет делать «всё возможное, чтобы избежать этого сценария».

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