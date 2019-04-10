Гибкий выход: Туск предложил странам ЕС не устанавливать для Лондона жёсткую дату брексита

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал представителей стран ЕС рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке брексита на экстренном саммите, который пройдёт 10 апреля. При этом Туск предложил не переносить дату выхода Британии из ЕС на 30 июня, как того просила Мэй, а установить гибкие рамки, которые позволят избежать повторных переносов сроков. Впрочем, эксперты отмечают, что даже в случае одобрения инициативы положение Лондона лучше не станет, поскольку она не поможет палате общин прийти к консенсусу по этому вопросу.

Лидерам 27 стран — членов Европейского союза предлагается предоставить Великобритании «гибкую» отсрочку по выходу из состава ЕС. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска к участникам экстренного саммита Евросоюза, который состоится в среду, 10 апреля.

Туск предложил представителям стран ЕС рассмотреть запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о продлении срока брексита до 30 июня.

Между тем Туск выразил мнение, что, учитывая сложившуюся ситуацию и «глубокие разногласия» в британском парламенте по этому вопросу, процесс ратификации сделки вряд ли будет завершён к этой дате, что приведёт лишь к серии очередных продлений и экстренных саммитов. В связи с тем, что подобная неопределённость вредит предприятиями и гражданам ЕС, он призвал лидеров 27 европейских стран «обсудить альтернативную, более продолжительную отсрочку».

«Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться ровно столько времени, сколько необходимо, но не более одного года, поскольку после этой даты нам необходимо будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам», — говорится в заявлении.

Речь идёт о том, что в 2021 году в ЕС начнётся новый семилетний бюджетный цикл, в рамках которого будет произведено финансирование всех европейских программ.

«Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу», — поясняет Туск.

Кроме того, по его мнению, подобная отсрочка предоставит Британии возможность «пересмотреть свою стратегию выхода». В то же время Соединённое Королевство не сможет запрашивать повторные переговоры по сделке и может лишь вынести на обсуждение политическую декларацию о будущих отношениях, однако будет сохранять свои права и обязанности как члена ЕС до завершения процедуры брексита.

«Как вы знаете, в вопросе брексита нет простых решений. Оба вышеупомянутых варианта имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому давайте обсудим их открыто, творчески и конструктивно», — констатировал Туск.

Глава Евросовета также сообщил, что 10 апреля обменяется мнениями относительно происходящего с председателем Европейского парламента Антонио Таяни, после чего они выслушают позицию Мэй.

Глава Европейского совета Дональд Туск

Reuters

© Vincent Kessler

Накануне палата общин Великобритании одобрила законопроект, призванный не допустить «жёсткого» варианта брексита. Документ был подготовлен группой депутатов от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. Позднее его утвердила палата лордов, после чего он вновь был отправлен в нижнюю палату для окончательного одобрения: за проголосовали 420 парламентариев, против — 110.

В законопроекте говорится о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, который определяет процедуру и сроки выхода страны из состава Европейского союза.

Также по теме «Страна расколота всерьёз и надолго»: Великобритания будет добиваться переноса брексита Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект, согласно которому премьер-министр Тереза Мэй должна добиваться отсрочки...

При этом ещё 5 апреля Тереза Мэй написала письмо Дональду Туску с просьбой к лидерам ЕС отложить брексит до 30 июня. Она выразила надежду на то, что британский парламент согласует сделку о выходе из Евросоюза до 23 мая. Тем не менее в Лондоне началась подготовка к выборам в Европейский парламент, поскольку этого требует законодательство ЕС.

Добавим, что Соединённое Королевство уже получило от Брюсселя одну отсрочку для ратификации соглашения о брексите, но британские депутаты не смогли прийти к консенсусу и не сумели смириться с необходимостью выхода из союза без сделки. Если на саммите стран — членов ЕС 10 апреля не будет одобрена ещё одна отсрочка, то датой брексита останется 12 апреля.

Вместе с тем в стане ближайшего союзника Великобритании — в Соединённых Штатах — готовятся к «жёсткому» варианту выхода Соединённого Королевства из ЕС. По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, финансовые институты США готовы к такому развитию событий, но этот сценарий может привести к значительным колебаниям на мировых торговых площадках.

«Я думаю, что на сегодня мы должны быть готовы к «жёсткому» брекситу и воспринимать его как очень вероятный исход», — сказал Мнучин.

«Великобритания погружается в глубокий политический кризис»

До Великобритании никто из Евросоюза не выходил и никто не знает на самом деле, как должен протекать этот процесс на уровне межгосударственных отношений, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Между тем у Великобритании возникла проблема с убеждением собственных депутатов, которые выражают интересы граждан, в том, что именно нынешний план выхода, который был согласован ЕС, отвечает интересам государства и является неким оптимальным вариантом. Сейчас, даже если будет продление на год, всё равно получается нервирующий срок. Думаю, эта отсрочка не сделает ситуацию проще», — заметил собеседник RT.

Reuters

© Toby Melville

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заметил, что одобренный британским парламентом законопроект может не найти поддержки в Брюсселе, поскольку в мае должны состояться выборы в Европарламент.

«С одной стороны, она выходит, с другой — участвует в общеэлекторальных процедурах. И пока нет рецепта решения этой дилеммы, и были предложения отсрочить, но до выборов. Великобритания погружается в глубокий политический кризис на волне этого брексита, и как она будет из него выходить — неясно», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.