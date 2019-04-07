Мэй рассказала о риске срыва брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход королевства из состава Европейского союза может не состояться.

Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой офиса премьера.

По её словам, данный риск возникает в связи с тем, что парламент страны уже трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с Евросоюзом.

«Парламент чётко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки. Теперь у нас серьёзный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе», — говорится в сообщении.

По словам Мэй, она остаётся приверженной идее выхода королевства из объединения с заключённым при этом договором, но чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск того, что брексит не состоится.

«Это будет означать, что брексит, за который проголосовал британский народ, утечёт у нас сквозь пальцы», — указывает политик.

Ранее Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила перенести дату выхода страны из ЕС на 30 июня 2019 года.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.