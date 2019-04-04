S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брексита

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Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings.
S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брексита
  • Reuters

Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.

«Независимо от формы будущих отношений между Великобританией и ЕС, нет никаких сомнений, что экономические показатели Великобритании уже пострадали от простого ожидания брексита», — цитирует РИА Новости старшего экономиста S&P Global Ratings Бориса Гласса.

Ранее полиция Великобритании разработала план на случай возникновения беспорядков в связи с выходом страны из состава Евросоюза.

Также британский премьер Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы брексита.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.

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