S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брексита
- Reuters
Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.
«Независимо от формы будущих отношений между Великобританией и ЕС, нет никаких сомнений, что экономические показатели Великобритании уже пострадали от простого ожидания брексита», — цитирует РИА Новости старшего экономиста S&P Global Ratings Бориса Гласса.
Ранее полиция Великобритании разработала план на случай возникновения беспорядков в связи с выходом страны из состава Евросоюза.
Также британский премьер Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы брексита.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.