Мэй и Корбин провели переговоры по брекситу
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьера.
«Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределённости, возникшей вокруг процесса брексита», — уточняется в тексте.
Ранее Мэй заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из состава Европейского союза.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.