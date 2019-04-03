Мэй и Корбин провели переговоры по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии страны Джереми Корбин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы брексита.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

«Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределённости, возникшей вокруг процесса брексита», — уточняется в тексте.

Ранее Мэй заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.